Украина и США не подписали соглашение по металлам — Белый дом
Белый дом: Украина и США не подписали соглашение по металлам
США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче украинских полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
«Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не подписано», — уточнили в Белом доме.
Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X сообщила, что сделку по металлам отменили, так как Трамп выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома.
Эта информация поступила после того, как Трамп и Зеленский во время общения с журналистами устроили перепалку.
Ранее глава Белого дома заявлял, что соглашение будет выгодно и США, и Украине, так как Вашингтон сможет вернуть потраченные деньги, а Киев — восстановиться после боевых действий.
Частью сделки было создание инвестиционного фонда. Его деятельность была бы направлена на реконструкцию страны, а долями в нем планировалось владеть США и Украине.