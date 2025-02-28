Белый дом: Украина и США не подписали соглашение по металлам

США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче украинских полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не подписано», — уточнили в Белом доме.

Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X сообщила, что сделку по металлам отменили, так как Трамп выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома.

Эта информация поступила после того, как Трамп и Зеленский во время общения с журналистами устроили перепалку.

Ранее глава Белого дома заявлял, что соглашение будет выгодно и США, и Украине, так как Вашингтон сможет вернуть потраченные деньги, а Киев — восстановиться после боевых действий.

Частью сделки было создание инвестиционного фонда. Его деятельность была бы направлена на реконструкцию страны, а долями в нем планировалось владеть США и Украине.