Зеленский явился на Даунинг-стрит на переговоры со Стармером

Великобритания продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Премьер-министр Кир Стармер сказал об этом на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне, сообщил Daily Mail .

Зеленский приехал в Великобританию после визита в США. У резиденции премьера на Даунинг-стрит собралась толпа зевак. Стармер обнял Зеленского и заверил, что британцы рады ему.

«И как вы слышали по радостным возгласам на улице, у вас есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству, и мы будем с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется», — сказал он.

Визит в Лондон планировался заранее и не связан с провалом американского турне Зеленского. В Вашингтоне 28 февраля прошли его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Беседа прошла на повышенных тонах, политики не подписали соглашение о редкоземельных металлах.