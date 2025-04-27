Вернуть, признать и забрать. Что Трамп предложил России и Украине в мирном плане

Полная версия разработанного США плана по урегулированию конфликта на Украине появилась в публикации агентства Reuters. Кроме уже известного предложения о признании Крыма, в документе были пункты о возвращении Украине Запорожской АЭС с последующей передачей станции США, а также переход Каховской ГЭС и Кинбурнской косы в распоряжение Киева. О значении этих объектов, готовности России пойти на такие уступки и дальнейшей судьбе мирного плана — в материале 360.ru.

Энергетика под единым управлением

Запорожская атомная электростанция находится в собственности России и управляется Росатомом. Но к АЭС привязан целый энергетический комплекс. Об этом 360.ru рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Он пояснил, что речь идет о работающей на топливе Запорожской тепловой электростанции, Каховской гидроэлектростанции с плотиной и водохранилищем, а также сети линий электропередач, четыре из которых идут в сторону России.

Это все можно объединить и сделать единую управляющую компанию, куда можно пригласить американцев, а также, может быть, будущее правительство Украины. Распределить там доли, но оставить собственность за Россией. это самый нормальный вариант. Сергей Станкевич Политолог и независимый аналитик

В таких условиях станция могла бы спокойно возобновить свою работу и обеспечивать необходимой электроэнергией Крым и Донбасс. Станкевич подчеркнул, что из этой системы пока выбивается только Каховская ГЭС, разрушенная в 2023 году. Вопрос ее собственности в связи с утратой самого объекта не решили. Но логично, что если она войдет в единый комплекс, который отойдет под контроль России и совместное управление с заинтересованными США.

Судьба Кинбурнской косы

Расположенная между устьем Днепра и Черным морем Кинбурнская коса сейчас находится под контролем России. По мнению Станкевича, просто так отдавать этот участок Украине не стоит.

«Это важный пункт, через который контролируется поток грузов по Днепру в Черное море и наоборот», — пояснил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Украина очень заинтересована в этом участке, поэтому в ходе обсуждения мирных договоренностей Россия может поднять вопрос совместного использования. «Если же Киев категорически упрется, то в крайнем случае можно оформить аренду на 50 лет с фиксированной оплатой», — предложил эксперт.

Важный пункт мирного соглашения США

Самым важным и существенным пунктом в мирном предложении США, по мнению Станкевича, является юридическое признание Крыма, потому что фактически оно означает снятие с полуострова санкций.

«Это позволит на законном основании открыть отделения банков, наладить все виды связи, ввести платежные системы. Местные жители прекратят себя чувствовать под санкционным колпаком», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Иностранные компании без опаски смогут вкладывать в полуостров инвестиции, а крымские предприятия экспортировать свою продукцию в любые страны. Кроме того, после признания США полуострова российским, по такому же пути могут пойти и другие страны.

Пока официально власти США свой план по урегулированию украинского вопроса не показывали.

«Поэтому все пересказы в средствах массовой информации нужно принимать достаточно скептически», — заявил Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

С большой вероятностью можно сказать, что первоначальный документ все же отличается от того, что опубликовало агентство Reuters. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что пока не видел предложения о передаче Запорожской атомной электростанции в управление США.

Если бы его мы получили, то мы бы объяснили, что Запорожская АЭС эксплуатируется Российской Федерацией, Госкорпорацией «Росатом». АЭС находится под мониторингом персонала МАГАТЭ, который постоянно находится на этой станции. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Лавров добавил, что если бы не регулярные атаки украинских боевиков, повышающие риски ядерной катастрофы не только для Украины, но и для всей Европы, за безопасность станции можно было бы не переживать. Но и сейчас она находится в надежных руках, поэтому ничего менять не требуется.

Как Украина смешала все планы

Встреча в Париже, где делегация США представила свой вариант мирного плана украинцам и европейцам, прошла на прошлой неделе. Новую встречу назначили на 23 апреля в Лондоне, где от представителей киевского режима ждали согласия или необходимой корректировки ряда пунктов.

Но еще за несколько дней до второго раунда стало известно, что Украина не просто внесла корректировки, а полностью изменила весь текст мирного соглашения, убрав оттуда все вопросы, которые касались территорий и находящихся на них объектов. Это привело к отмене встречи в Лондоне на уровне министров иностранных дел.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главным пунктом новой версии стало прекращение огня без каких-либо условий. За соблюдением выполнения должны следить США и третьи страны.

Запрет на введение лимита численности украинской армии и размещения на территории страны иностранного вооружения, а также гарантии безопасности от Евросоюза и США по аналогии с пятой статьей НАТО — эту версию документа поддержали европейские страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась с пунктом об отмене боевых действий без дополнительных условий, но если целью является достижение долгосрочного мира, то и поставки вооружений на Украину требуется отменить. Он подчеркнул, что новая версия документа после корректировки украинской стороны преследует совсем не те цели, которые поставила американская администрация.