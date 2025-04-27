Россия дала согласие на безусловное прекращение боевых действий после прекращения поставок западного оружия на Украину, как это было при заключении других подобных соглашений. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что рассматривать это требование как дополнительное условие нельзя.

«Это уроки, которые мы получили по меньшей мере три раза, когда заключались сделки, похожие на ту, которую мы обсуждаем сейчас», — заявил Лавров.

Министр отметил, что если Украина и ее европейские союзники считают, что необходимо прекратить боевые действия и выйти на долгосрочный мир, то новые поставки вооружений не нужны. Но если на такой шаг киевский режим идти не готов, то в чем заключается его цель, поинтересовался Лавров.

В интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже говорили, что поддержат только то мирное соглашение, которое сделает Украину сильнее.

Он подчеркнул, что это явно не та цель, с которой выступил президент США Дональд Трамп, предложивший свой план мирного урегулирования. Но после корректировки документа украинской делегацией и европейскими странами на встрече в Лондоне стало понятно, какую цель они преследуют.