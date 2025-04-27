США не передавали России предложения об управлении ЗАЭС

Лавров: Россия не получала от США предложения по передаче управления ЗАЭС

Россия не получала от США предложения по передаче управления Запорожской атомной электростанцией. Об этом телеканалу CBS сообщил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, при необходимости российская сторона разъяснит, что изменения в подконтрольности станции невозможны.

«Если и получим предложение, то объясним, что управление ЗАЭС находится в ведении государственной корпорации „Росатом“ под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на площадке и осуществляющего мониторинг», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время АЭС в надежных руках.

«Если не считать попыток Украины атаковать станцию и создать в Европе ядерную катастрофу, требования безопасности полностью выполняются. Не думаю, что возможны какие-либо изменения», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел получить ЗАЭС под свой контроль.