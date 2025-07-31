«Варианты для этого есть»: почему Польша может стать временным союзником России

В Польше ликвидировали комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на безопасность и политику страны. Решение об этом вступило в силу 31 июля. Как это может (и может ли) отразиться на российско-польских отношениях, разбирался 360.ru.

Ренессанс польского национализма Завершившиеся накануне в Польше выборы продемонстрировали, что государство расколото практически пополам и в нем есть большие группы населения с противоположными взглядами, указал в беседе с 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Одна из этих групп тяготеет к Евросоюзу и готова следовать продолжению антироссийских санкций, политике безудержной миграции и в конечном счете полной утрате суверенитета. Другая половина хочет отстаивать независимость и избежать потоков мигрантов, в том числе с Украины, но при этом сохранять дотации от ЕС и защиту НАТО.

Фото: РИА «Новости»

«Именно эта группа считает Россию врагом, который якобы пытается отобрать у Польши даже ту независимость, которая у нее есть сейчас», — пояснил эксперт. По словам собеседника 360.ru, на фоне этого в стране наблюдается ренессанс польского национализма, последователи которого хотят заменить старые принципы русофобии новыми и создать новые русофобские институты. А в конечном счете речь идет о дележке денег, которые должны быть выделены на русофобию: одни институты будут отменяться, другие — возрождаться.

Ничего принципиально по отношению к России не изменится. Происходящее не говорит о том, что Польша вдруг стала дружелюбна по отношению к России. Просто меняются методы, формы и лица, получающие за это деньги. Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии

Есть ли шанс у России и Польши наладить отношения Несмотря на то что на государственном уровне у России и Польши одни из самых плохих взаимоотношений и Польша является главным хабом, через который идет снабжение Киева вооружением, ситуация может измениться, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии. «У нас есть варианты сделать Польшу временным союзником. Именно временным», — сказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, у России есть точка соприкосновения с той частью польского населения, которая выступает против дальнейшего слияния с ЕС. Предоставив возможность Польше расшириться через часть западных земель Украины, Россия даст этой стране то, чего она хочет. «Стоило совместно с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией выработать единую позицию, кому и что отдать. Нужно было сесть и договориться», — призвал Подлесный.

Он отметил, что даже при лучшем развитии событий полностью контролировать территорию, занимаемую Украиной, Россия не сможет: будут возникать обстрелы, начнется перманентная столетняя война. Разумнее будет, по мнению собеседника 360.ru, распределить земли и контроль над ними.

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Однако на сегодняшний день достичь такой договоренности будет весьма непросто из-за высокой степени влияния США, которое подкрепилось документально после подписания Вашингтоном и Киевом договора о ресурсах. «Можно сказать, что фактически все редкоземельные материалы на Украине принадлежат Соединенным Штатам. И соответственно, договариваться теперь нужно прежде всего с американцами, а потом совместно дожимать их союзников», — заключил эксперт.