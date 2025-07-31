«Варианты для этого есть»: почему Польша может стать временным союзником России
Эксперт Подлесный: из Польши можно сделать временного союзника России
В Польше ликвидировали комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на безопасность и политику страны. Решение об этом вступило в силу 31 июля. Как это может (и может ли) отразиться на российско-польских отношениях, разбирался 360.ru.
Ренессанс польского национализма
Завершившиеся накануне в Польше выборы продемонстрировали, что государство расколото практически пополам и в нем есть большие группы населения с противоположными взглядами, указал в беседе с 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
Одна из этих групп тяготеет к Евросоюзу и готова следовать продолжению антироссийских санкций, политике безудержной миграции и в конечном счете полной утрате суверенитета. Другая половина хочет отстаивать независимость и избежать потоков мигрантов, в том числе с Украины, но при этом сохранять дотации от ЕС и защиту НАТО.
«Именно эта группа считает Россию врагом, который якобы пытается отобрать у Польши даже ту независимость, которая у нее есть сейчас», — пояснил эксперт.
По словам собеседника 360.ru, на фоне этого в стране наблюдается ренессанс польского национализма, последователи которого хотят заменить старые принципы русофобии новыми и создать новые русофобские институты. А в конечном счете речь идет о дележке денег, которые должны быть выделены на русофобию: одни институты будут отменяться, другие — возрождаться.
Ничего принципиально по отношению к России не изменится. Происходящее не говорит о том, что Польша вдруг стала дружелюбна по отношению к России. Просто меняются методы, формы и лица, получающие за это деньги.
Геннадий Подлесный
директор Центра прикладной социологии и политологии
Есть ли шанс у России и Польши наладить отношения
Несмотря на то что на государственном уровне у России и Польши одни из самых плохих взаимоотношений и Польша является главным хабом, через который идет снабжение Киева вооружением, ситуация может измениться, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии.
«У нас есть варианты сделать Польшу временным союзником. Именно временным», — сказал эксперт.
По его словам, у России есть точка соприкосновения с той частью польского населения, которая выступает против дальнейшего слияния с ЕС. Предоставив возможность Польше расшириться через часть западных земель Украины, Россия даст этой стране то, чего она хочет.
«Стоило совместно с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией выработать единую позицию, кому и что отдать. Нужно было сесть и договориться», — призвал Подлесный.
Он отметил, что даже при лучшем развитии событий полностью контролировать территорию, занимаемую Украиной, Россия не сможет: будут возникать обстрелы, начнется перманентная столетняя война. Разумнее будет, по мнению собеседника 360.ru, распределить земли и контроль над ними.
Однако на сегодняшний день достичь такой договоренности будет весьма непросто из-за высокой степени влияния США, которое подкрепилось документально после подписания Вашингтоном и Киевом договора о ресурсах.
«Можно сказать, что фактически все редкоземельные материалы на Украине принадлежат Соединенным Штатам. И соответственно, договариваться теперь нужно прежде всего с американцами, а потом совместно дожимать их союзников», — заключил эксперт.