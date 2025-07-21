Власти Польши профинансировала компанию, отслеживающую перемещение российских войск

Польша приобрела долю в финской аэрокосмической компании ICEYE, которая производит и контролирует сети спутников наблюдения, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой. Об этом изданию Financial Times сообщил генеральный директор компании, польский предприниматель Рафал Моджевский.

«Польские инвестиции будут направлены через национальный банк развития и использованы для покупки Министерством обороны шести спутников ICEYE», — рассказали журналисты.

Общая сумма сделки составила 230 миллионов долларов. Технологии спутниковой компании ICEYE применяются для отслеживания передвижения подразделений Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщил, что новые поставки военной помощи Украине оцениваются в миллиарды долларов. Американский лидер подчеркнул, что ракеты и боеприпасы должны оплатить страны альянса.