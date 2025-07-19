«Колоссальный шок». Украинцы столкнулись с проблемами в Польше

Украинских беженцев шокировало отношение со стороны жителей Польши, которое внезапно ухудшилось. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Приехавшие в Польшу беженцы в 2022 году сейчас испытывают колоссальный шок», — заявил представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков.

По данным опроса, 38% поляков заявили, что им не нравятся украинцы. Положительное отношение к беженцам выразили 30% опрошенных.

Авторы статьи отметили, что по сравнению с прошлым годом произошло снижение на 10 пунктов и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом.

Каждый третий украинский беженец заявил, что сталкивался с высокомерным отношением со стороны поляков. После прихода к власти президента Кароля Навроцкого местная украинская община опасается депортации.

Также власти Польши задумались над выводом украинских беженцев из систем социальной поддержки. На одном из заседаний правительства было предложено усилить меры по их интеграции в общество.