Власти Украины раскрыли сроки начала работы фонда в рамках сделки с США

Свириденко: совместный с США фонд заработает через 30-45 дней после ратификации

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что инвестиционный фонд по соглашению с США о полезных ископаемых начнет функционировать через 1-1,5 месяца после ратификации документа Верховной радой. Слова чиновницы привело агентство РБК-Украина.

Подписанное соглашение гарантирует сохранение Украиной полного контроля над своими природными ресурсами. Также согласно договоренности, в рамках сотрудничества США смогут осуществлять взносы в фонд в виде военной помощи, в частности системами ПВО.

По словам Свириденко, соглашение еще должно пройти ратификацию в Верховной раде. Вице-премьер отметила, что сейчас перед Украиной стоит задача оперативно запустить фонд. И хоть точные сроки назвать трудно, она рассчитывает, что организация начнет действовать спустя месяц или полтора после ратификации.

Ранее представитель Белого дома Стивен Миллер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают приступить к выполнению соглашения с Украиной о совместной разработке минеральных ресурсов в кратчайшие сроки.