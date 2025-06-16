Курс на Ближний Восток. Зачем США направили USS Nimitz поближе к Ирану и Израилю

На фоне разгорающегося конфликта между Ираном и Израилем США приняли решение перебросить на Ближний Восток вторую авианосную группу, которую возглавит USS Nimitz. Не исключено, что американцы наращивают силы для помощи израильтянам, хотя глава Белого дома Дональд Трамп довольно скептически отзывался об идее втягивания страны в происходящее. Как поступят Соединенные Штаты и что известно об их авианосце — в материале 360.ru.

Авианосец USS Nimitz, по данным агентства Reuters, покинул воды Южно-Китайского моря и отправился на запад как раз на фоне взаимных ударов Израиля и Ирана. Предполагалось, что корабль зайдет во Вьетнам 20 июня, но заход в порт Дананг отменили, объяснив это «оперативными потребностями». В материале уточнили, что USS Nimitz возглавлял авианосную группу США, которая на прошлой неделе проводила операции по обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море. Скорее всего, она присоединится к USS Carl Vinson — до недавнего времени авианосец был в Аравийском море — и к британскому HMS Prince of Wales, тоже находящемуся в регионе. Американцы подготовили и третью авианосную группу во главе с USS George Washington: он покинул Японию и двинулся в сторону Филиппин.

Фото: Petty Officer 3rd Class August C/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Авианосец USS Nimitz: что это за корабль Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» и военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru отметил, что USS Nimitz мало чем отличается от других авианосцев — подобные корабли однотипные. «Усиление группировки имеет место. Мы это видим: в регион приходит еще множество вспомогательных средств», — добавил он. Борзенко пояснил, что за авианосцем всегда следуют несколько обслуживающих судов — корабль с топливом для самолетов, «гостиница» для летчиков и другие.

На авианосце нет ничего, он пустой. Там есть только маленькие каюты с очень тесными кубриками, тесными спальными местами для тех, кто обслуживает запуск и полеты. Алексей Борзенко военный журналист

В группировку также входят так называемые корабли защиты, которые в случае торпедных атак должны закрыть своими бортами авианосец. Таким образом его обычно сопровождают до 12 судов.

Интересно USS Nimitz (CVN-68) — американский атомный авианосец класса Nimitz. Находится на вооружении ВМС США с 1975 года. Имеет длину более 330 метров, может разместить до 90 самолетов и вертолетов, а также экипаж из более пяти тысяч человек. USS Nimitz (CVN-68) — американский атомный авианосец класса Nimitz. Находится на вооружении ВМС США с 1975 года. Имеет длину более 330 метров, может разместить до 90 самолетов и вертолетов, а также экипаж из более пяти тысяч человек.

Фото: Petty Officer 1st Class Jacob Al/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Собеседник 360.ru обратил внимание на появившуюся информацию о наземной операции: в ней так или иначе вероятно участие американских войск. «У Ирана есть ходы, как перекрыть Ормузский пролив, в результате будет большой скачок цен на нефть. С другой стороны, американцы могут с моря закрыть ход иранским танкерам, которые идут в Китай. Вариантов много», — сказал он. Усиление американской группировки еще одним кораблем Борзенко оценил довольно скептически.

Американцы так еще и не поняли, что время авианосцев прошло. При хорошей ПВО, ракетных войсках все эти самолеты могут уничтожаться. Алексей Борзенко

Группировку, добавил военный журналист, будут наращивать для защиты Израиля от иранских ракет. Вопрос сухопутной операции он все же отнес к завтрашнему дню. «Пока идут обстрелы. „Железный купол“ показал, что не держит большое количество выпущенных ракет, гиперзвук не держит вообще. Иран основную часть своих ракет еще не запускал, <…> как и Израиль», — подчеркнул Борзенко.

Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts / www.globallookpress.com

Что говорил Трамп о ситуации на Ближнем Востоке Однозначной позиции Трампа по поводу конфликта пока нет: недавно он призывал стороны достигнуть соглашения, потом заявил о проигрыше Ирана. В иранском МИД в свою очередь отмечали, что всесторонняя поддержка Соединенными Штатами Израиля стала беспрецедентной угрозой безопасности на Ближнем Востоке и в мире. «Неприкосновенность израильского режима и всесторонняя поддержка, которую он получает от США и других западных стран, подвергли Ближний Восток, мир и безопасность в целом беспрецедентной угрозе», — отметил на еженедельной пресс-конференции в прямом эфире официальный представитель министерства Исмаил Багаи.

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политолог Петр Колчин пояснил, что глава Белого дома стал заложником позиционирования себя как главного миротворца планеты. «Последние события показали, что со своей миротворческой миссией Вашингтон справляется очень условно. Главный союзник США на Ближнем Востоке в лице Израиля развязал агрессию против Ирана. И в этих реалиях, конечно, Трампу приходится маневрировать», — заметил он. Кроме того, по словам политолога, американский президент пытается соблюдать хотя бы условный нейтралитет и поэтому говорит о необходимости сделок и соглашений.

В этой сложной дипломатической партии такая двоякая позиция Трампа вредит американской дипломатии и не позволяет добиться своих целей. Быть беспристрастным арбитром США в этом вопросе не могут. Симпатии Вашингтона очевидны. Петр Колчин политолог

В сложившейся ситуации, по мнению собеседника 360.ru, у Трампа сложный выбор — либо все так же сидеть на двух стульях, либо отказаться от миротворческой миссии.

Чем может обернуться конфликт Ирана и Израиля Политолог Вадим Сипров заметил, что главная опасность ситуации на Ближнем Востоке — очень большие риски, в том числе интернационализации конфликта. «Все три члена ядерного клуба, не подписавшие договор о нераспространении ядерного оружия, находятся в охваченном войной макрорегионе», — сказал он. Сипров напомнил, что речь идет не только о Пакистане, в арсенале которого порядка 150 боезарядов. У инициировавшего агрессию против Ирана Израиля около 200 ядерных боеголовок и есть носитель для них — ракеты «Иерихон» с дальностью полета до полутора тысяч километров. «И, наконец, Индия, которая в случае разрастания конфликта, скорее всего, встанет на сторону Израиля и также обладает ядерным оружием. Ее ядерный потенциал примерно такой же, как у Пакистана — порядка 180 боеголовок. Но у них, в отличие от пакистанцев, полноценная ядерная триада», — заключил политолог.