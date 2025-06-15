Трамп призвал Иран и Израиль к соглашению

Дональд Трамп призвал Иран и Израиль достигнуть соглашения на фоне эскалации конфликта. Об этом президент Соединенных Штатов сообщил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, двум государствам необходимо заключить сделку, которая установит мир и позволит сделать Ближний Восток «снова великим».

В качестве примера Трамп привел соглашение между Индией и Пакистаном.

«Скоро будет мир между Израилем и Ираном. Сейчас ведется множество звонков и встреч. Я делаю многое, но никогда не получаю признания — и это нормально, народ все понимает», — написал президент США.

Ранее Иран призвали выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.