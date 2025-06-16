Иран взломал ПВО Израиля. Почему это не миф, еще в мае показал пример ВСУ

Израиль и Иран с 13 июня продолжают обмен ракетными ударами. Новый виток эскалации произошел после того, как в Тель-Авиве заявили о начале военной операции «Восстающий лев» из-за приближения исламской республики к созданию ядерного оружия. В Тегеране обвинения израильской стороны отвергли и начали в ответ бить по территории противника. В понедельник КСИР объявил, что смог заставить средства израильской ПВО атаковать друг друга. Насколько это реально, разбирался 360.ru.

Иран объявил, что взломал ПВО Израиля: детали Заявление КСИР о «новых методах» борьбы с ПВО Израиля распространило агентство Mehr. Представители Корпуса стражей Исламской революции пояснили, что во время последней ракетной атаки военным удалось вывести из строя израильскую ПВО так, что она начала атаковать собственные позиции.

В ходе новой волны ракетных ударов, применяя новые методы, мы нарушили работу вражеских систем ПВО и они стали атаковать друг друга. КСИР

Новую волну ракетных атак утром 16 июня иранская сторона назвала «более мощной и разрушительной, чем прежде», а также предупредила, что операции против Израиля будут продолжать до тех пор, пока «сионистский оккупационный режим» не будет полностью уничтожен.

«Инициативы и возможности, использованные в этой операции, несмотря на всестороннюю поддержку США и западных держав и обладание самыми современными оборонными технологиями, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей на оккупированных территориях», — добавили представители Корпуса стражей Исламской революции.

Фото: JINI/XinHua / www.globallookpress.com

Израильские военные позже заявили об уничтожении трети всех иранских ракетных установок. Также, по данным властей страны, за последние три дня интенсивных обстрелов жертвами атак стали 24 человека, еще почти 600 получили ранения. Все они находятся в состоянии разной степени тяжести. Падение ракет зафиксировали на 30 локациях по всей стране. Всего, по оценкам Израиля, Иран выпустил порядка 370 ракет. Известно, что одна из иранских ракет нанесла незначительные повреждения зданию филиала американского посольства в Тель-Авиве. Посол США Майк Хакаби сообщал, что персонал дипмиссии не пострадал.

Также появлялись данные, что ВВС Израиля ударили по ядерному объекту Фордо в городе Кум. После в этом районе произошли подземные толчки магнитудой 2,5. Эпицентр землетрясения, предположительно, находился на глубине 10 километров.

Фото: Tomer Neuberg/XinHua / www.globallookpress.com

Интересно Уранообогатительный завод, который пытался разрушить ЦАХАЛ, спрятан в горных тоннелях неподалеку от Кума. Его считают одним из самых защищенных объектов иранской ядерной инфраструктуры. Уранообогатительный завод, который пытался разрушить ЦАХАЛ, спрятан в горных тоннелях неподалеку от Кума. Его считают одним из самых защищенных объектов иранской ядерной инфраструктуры.

Помимо этого, удары наносили по установкам ракет класса «земля — земля» в центральной части исламской республики и по мощностям по производству оружия. По словам представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, жертвами трех атак Израиля стали более 70 женщин и детей. «Израильский режим-агрессор делает вид, будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей», — подчеркнул дипломат. Отдельно он обратил внимание, что 10 детей все еще находятся под завалами здания в районе Чамран.

Что такое «Железный купол» Израиля

После сообщений КСИР о взломе систем ПВО противника в Сети начали снова обсуждать слабые места самого известного противоракетного щита Израиля «Железный купол» (Iron Dome). Несмотря на то, что этот комплекс способен с высокой точностью определять траекторию полета ракеты противника и ликвидировать ее, на фоне массированных ударов Ирана встал вопрос о том, что за три дня купол, кажется, превратился в решето.

Фото: Tomer Neuberg/XinHua / www.globallookpress.com

Интересно Iron Dome создали для защиты от тактических неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояния от четырех до 70 километров. Первые две батареи начали боевое дежурство весной 2011 года. Во время крупнейшего с 2014 года обострения палестино-израильского конфликта, когда в течение 10 дней из сектора Газа запустили свыше 4,3 тысячи ракет, ПРО Израиля смогла перехватить более 90% целей. Iron Dome создали для защиты от тактических неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояния от четырех до 70 километров. Первые две батареи начали боевое дежурство весной 2011 года. Во время крупнейшего с 2014 года обострения палестино-израильского конфликта, когда в течение 10 дней из сектора Газа запустили свыше 4,3 тысячи ракет, ПРО Израиля смогла перехватить более 90% целей.

Как работает «Железный купол» В состав одной батареи «Железного купола» входят многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнем и пусковые установки по 20 ракет в каждой. Таких установок может быть три или четыре. Все части комплекса объединяет беспроводная высокозащищенная связь. Для перехвата в этой системе ПРО используются трехметровые ракеты «Тамир» с твердотопливным двигателем. Разгоняются эти перехватчики до 730 метров в секунду.

Каждая батарея Iron Dome охватывает территорию в 150 «квадратов». Запуск «Тамиров» при этом происходит при условии, что ракеты противника направлены именно на жилой район.

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Для поражения цели «Тамир» не бьет непосредственно в нее, а взрывается рядом. Если система рассчитывает, что снаряд рухнет в пустыне, выстрел не тратят, экономя средства. Для понимания: запуск одной ракеты-перехватчика стоит порядка 66 тысяч евро (около шести миллионов рублей). Представители оборонного предприятия Rafael Defence Systems уверяли, что каждая установка купола способна защитить средний по размеру город. А для обеспечения безопасности всего Израиля будет достаточно 13 установок. Какие еще системы ПРО есть у Израиля

У ЦАХАЛ есть не только «Железный купол», но и другие эшелоны обороны. Среди них, например, «Праща Давида» (David’s Sling), которая уничтожает то, что пропустил Iron Dome. Эта система предназначена для уничтожения ракет большой дальности, крылатых ракет и баллистических ракет средней и большой дальности.

Помимо этого, у Израиля имеются «Стрела-2» и «Стрела-3». Установки последней как раз попали на видео с моментом, когда, как утверждает Иран, системы ПВО Израиля «начали целиться сами в себя». Запись сделали на военной базе Неватим в пустыне Негев. После выпуска ракет система поразила израильский объект на земле. Начались сильный пожар и взрывы.

Фото: www.globallookpress.com

Взлом ПВО Израиля возможен? Точной информации о произошедшем в пустыне Негев до сих пор нет. ЦАХАЛ ситуацию с тем, что системы ПВО начали атаковать сами себя, пока никак не комментировал. По мнению основателя Учебного центра беспилотной авиации члена-корреспондента Российской инженерной академии Максима Кондратьева, что случилось с установкой «Стрелы-3», однозначно сказать сложно — слишком мало данных: всего лишь одно видео и заявление КСИР. «Ракета взорвалась в момент старта, поэтому тяжело понять, что действительно произошло. Это может быть просто заводской дефект ракеты, а иранская сторона расценила это иначе и заявила о своем успехе», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фото: Gideon Markowicz/JINI / www.globallookpress.com

Вместе с тем, продолжил Кондратьев, нельзя исключать, что иранские силы действительно проникли в информационные сети управления системой ПВО Израиля и вмешались в момент старта.

И хотя очень сложно сделать однозначные выводы, мы можем вспомнить взлом украинской системы «Вираж ПВО». Когда российские хакеры не только взломали ее, полностью скачали все программное обеспечение и нарушили работу, но и считали из системы местонахождения радиолокационных станций, израильских, кстати. И затем эти РЛС были уничтожены ракетно-артиллерийскими ударами. Максим Кондратьев

«Можно сделать вывод, что, когда вскрывается информационное обеспечение системы ПВО, это приводит к целому ряду действий как на уровне информационном (уничтожение, блокирование и нарушение работы программного обеспечения всех серверов), так и физическом (уничтожение ключевых элементов)», — указал собеседник 360.ru.

Таким образом, по словам эксперта, раз это стало возможно в российско-украинском конфликте, это вполне могло произойти и на уровне конфликта Израиль — Иран. Поэтому заявления о том, что это только фейк иранской пропаганды, выглядят как минимум странно.

Интересно О том, как ВСУ лишились главной секретной разработки — программы «Вираж ПВО», в середине мая сообщал Telegram-канал Mash. С ее помощью противник в том числе координировал атаки на Россию. В программе можно задавать и менять координаты, добавлять точки и строить маршруты для БПЛА. Также с помощью «Виража-планшета» украинцы подделывали доказательства для ООН. Взломать программу смогли хакеры из Killnet. После чего вэсэушники оказались перед необходимостью делать реконструкцию «Виража ПВО». На это может уйти до нескольких месяцев. А значит, на это время украинские военные останутся «без глаз» — будет в разы тяжелее мониторить обстановку в небе, констатировал источник Mash. О том, как ВСУ лишились главной секретной разработки — программы «Вираж ПВО», в середине мая сообщал Telegram-канал Mash. С ее помощью противник в том числе координировал атаки на Россию. В программе можно задавать и менять координаты, добавлять точки и строить маршруты для БПЛА. Также с помощью «Виража-планшета» украинцы подделывали доказательства для ООН. Взломать программу смогли хакеры из Killnet. После чего вэсэушники оказались перед необходимостью делать реконструкцию «Виража ПВО». На это может уйти до нескольких месяцев. А значит, на это время украинские военные останутся «без глаз» — будет в разы тяжелее мониторить обстановку в небе, констатировал источник Mash.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин при этом допустил, что атака средств ПВО против самих себя могла стать возможной и в случае уничтожения пункта управления ракетами. «Вполне возможно, что они уничтожили его, попали в этот пункт управления. А когда пункт управления уничтожен, ракета, потеряв управление, падает, куда придется. Так что все возможно», — подчеркнул специалист.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Помимо этого, надо учитывать, что иранские войска запускают по израильской территории гораздо больше ракет, чем ПВО страны способна отразить. «Более того, может быть, один поток идет для того, чтобы системы истратили свои ракеты. А пока они перезаряжаются, летит новый поток ракет и все они долетают до цели. Все из-за такой перегрузки — достаточно вспомнить 7 октября 2023 года, когда из Газы выпустили шесть тысяч ракет в сторону Израиля», — напомнил он. У «Железного купола», уязвимость которого тогда также обсуждали во всем мире, есть только 900 стволов, продолжил Литовкин. И каждый ствол может сбить одну ракету. «А если их шесть тысяч, то 900 стволов — это просто бессмысленно. Конечно, они собьют 900 ракет, но все остальные долетят», — заключил он.