Трамп заявил о проигрыше Ирана в конфликте с Израилем

Власти Ирана продемонстрировали свое стремление к диалогу после масштабных обстрелов со стороны Израиля. Они могли этого избежать, если бы сразу дали согласие на «ядерную сделку». Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на саммите G7.

Он напомнил, что Иран получил 60 дней на размышление о требованиях по отказу от обогащения урана, но ответа так и не дал.

«На 61-й день я сказал: у нас нет сделки», — заявил Трамп.

В своей оценке начавшейся эскалации президент США заявил о проигрыше иранской стороны, которой необходимо «вернуться к диалогу немедленно, пока не стало слишком поздно».

Трамп добавил, что все еще готов пойти на заключение соглашений, если договоренности устроят обе стороны. Американский лидер подчеркнул, что дела у Израиля сейчас идут «очень хорошо».

На вопрос о готовности армии США вмешаться в конфликт Трамп ответить отказался.

Авиация армии обороны Израиля в ходе продолжения ударов по Ирану выпустила ракеты по зданию государственного телеканала IRIB. Об этом в прямом эфире объявила телеведущая Сахар Эмами. После детонации здание получило незначительные повреждения и возобновило трансляцию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США вмешаться в конфликт и утихомирить военных Израиля. Он подчеркнул, что если эскалация продолжится, то Корпус стражей исламской революции даст самый мощный ответ по израильской территории.