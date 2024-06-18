18 июня 2024 21:48 Уровень Большого Брата. ChatGPT послужит АНБ Блогер «Голос Мордора»: ИИ выйдет на уровень Большого Брата — для слежки идеален 0 0 0 Фото: Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Экс-директор АНБ Пол Накасоне вошел в совет директоров OpenAI. Копания продвигает разработку системы искусственного интеллекта ChatGPT, и присутствие в ней бывшего сотрудника одной из самых мощных американских спецслужб явно что-то да значит. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что в скором времени ИИ выйдет на новый уровень — для слежки он подходит идеально.

Далее — его прямая речь.

Очень интересная новость на днях появилась. В совет директоров компании OpenAI, которая занята разработкой и продвижением системы искусственного интеллекта ChatGPT, вошел [Пол Накасоне] — бывший директор NSA, американского Агентства национальной безопасности, одной из самых мощных и секретных спецслужб США. Она всегда специализировалась на слежке и информационных операциях. А как известно, в секретных спецслужбах бывших сотрудников не бывает.

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Искусственный интеллект, он ровно так же, как та девушка, которую танцует тот, кто ее ужинает. И на эту тему уже появлялось много забавных новостей об ИИ той же компании Google. Да хоть с творением от родного «Яндекса» попробуйте пообщаться на политические темы и придете в немалое изумление.

Но похоже, что ИИ теперь выходит на новый уровень — уровень того самого Большого Брата, который за тобой следит. И для этой цели ИИ — идеальный инструмент. Само понятие нейросети подразумевает, что обрабатываются огромные массивы данных от колоссального количества пользователей. Так почему бы сразу и не мониторить деятельность этих людей, их интересы и предпочтения? В принципе, все это есть уже и сейчас, всякое там таргетирование рекламы и тому подобное.

Фото: Pxhere

Но разница будет в том, что все это выйдет на новый уровень. Во-первых, полная автоматизация. Во-вторых, скорость; в-третьих, объем данных, которые будут обрабатываться.

Фактически ИИ сможет создать и хранить у себя даже не цифровое досье человека, а его настоящую цифровую копию. Дипфейки, говорите? Да они будут такими, что реальному человеку из костей, плоти и крови скажут, что это он не настоящий, когда тот будет попытаться доказать свою личность. В общем, возможности колоссальные. Вопрос только в том, понравится ли нам такой мир? Хотя… нас об этом могут и не спросить.