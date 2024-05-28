Сегодня 14:44 Технология будущего не в тех руках. Как в России хотят наказывать за дипфейки Юрист Аграновский объяснил, почему можно не вводить наказание за дипфейки 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Дипфейк

Депутаты Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за противозаконное использование изображения, голоса и биометрических данных россиян. Авторы инициативы предложили поправки в статью о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве Уголовного кодекса. Что такое дипфейк и как может работать новый закон — в материале 360.ru.

Что такое дипфейк Дипфейк (английский вариант — deepfake от deep learning «глубинное обучение» и fake «подделка») — техника обработки изображений, когда совмещают человеческие лица и картинку с помощью искусственного интеллекта.

Где применяют Изображения реальных людей, сгенерированные нейросетями, начали активно использовать мошенники. Они делают с помощью ИИ порнографические материалы для шантажа жертвы или другие материалы для обмана и выманивания у людей денег. Помимо аферистов, дипфейки используют блогеры, которые создают забавные ролики с лицами знаменитостей в нехарактерных для них ситуациях и обстановке. Голосовые дипфейки остаются не менее популярными у злоумышленников. Кроме того, генерацию голоса селебрити используют для озвучки фильмов или голосовых помощников.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как отличить дипфейк от оригинала Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал 360.ru, как распознать дипфейк. По его словам, на видео или аудио присутствуют искажения изображения либо звука. Возможно, дилетант это не сразу поймет, но специалист точно отметит. Поиск создателя дипфейка — более сложный процесс. Есть специалисты, отслеживающие программы, с помощью которых сделаны дипфейки. По виду искажения они могут определить, какой продукт потребовался для создания обманки. Потом эксперты выясняют, откуда искаженный файл появился. Важно помнить, что многие киберпреступники находятся вне досягаемости российских правоохранительных органов, например за рубежом. Но с аферистами все равно нужно бороться и раскрывать их мошеннические схемы, подчеркнул Мясоедов.

Фото: Russian State Dum / Global Look Press

Кто будет определять природу дипфейка Определять дипфейки будет какой-либо институт, например, при ФСБ или МВД, который наделят такого рода компетенциями, рассказал 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Сначала это будет государственная организация. Но, думаю, вскоре появится и частная компания, к которой будет доверие», — уточнил депутат.

Он предположил, что этой деятельностью сможет заниматься и сообщество крупных компаний, таких как «Сбер», «Яндекс», «Ростелеком», «Ростех» и других. Структура должна получить серьезные мощности и соответствующих экспертов, заявил народный избранник.

Когда закон начнет действовать По словам Свинцова, если к осенней сессии депутаты разработают законопроект, то его могут принять в течение года. «Главное — экспертиза. Для этого нужны регламенты и эксперты. Год — вполне реальный срок для создания необходимой инфраструктуры», — пояснил парламентарий.

Фото: Freepik

Зачем нужен закон о наказании за дипфейки «Принятие подобного закона было неизбежно, я полностью разделяю инициативу. Сейчас есть множество платных и бесплатных компьютерных программ, которые подделывают изображение, голос. Мошенники всех мастей активно ими пользуются», — рассказал Свинцов. Аферисты делают рассылки и под видом жертвы просят деньги, иногда создают контент, который порочит честь и репутацию человека. Поэтому для такого рода преступлений должны быть серьезные наказания, считает парламентарий.

Фото: KeepCoding / Unsplash

Целесообразность закона о дипфейках Использование дипфейков — всего лишь новое слово в преступном мире, добавил в беседе с 360.ru адвокат Дмитрий Аграновский. Мошенники постоянно совершенствуются и используют разные инструменты. «Думаю, отдельную статью для дипфейков не надо вводить, потому что это всего лишь еще одно орудие преступления. В 60-е годы был такой квалифицированный признак, как использование технических средств. Например, кража с их использованием или ограбление. Потом от этого понятия отказались, ведь они и так охватывались статьей», — напомнил юрист. Технологии не стоят на месте. Совсем скоро мошенники научатся подделывать изображения так, что его будет невозможно отличить от оригинала. Пока это можно отследить, подытожил Аграновский.