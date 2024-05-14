OpenAI выпустил новую версию ChatGPT. Что умеет GPT-4o? | 360°

Интересное 14 мая 2024, 21:41 Петь, переводить и болтать. Что умеет новая версия GPT-4o IT-специалист Родимцева: GPT-4o поможет незрячим людям в решении ряда задач Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Накануне компания OpenAI выпустила обновленную версию своей флагманской разработки — искусственного интеллекта ChatGPT. Ее назвали GPT-4o. Известно, что пока она бесплатная и имеет все функции, которые ранее давала платная подписка за 20 долларов. Что уникального в модернизированном продукте компании и как это поможет мошенникам обманывать людей, выяснил 360.ru.

Что новенького?

Реакция человека

Модель GPT-4o способна разговаривать с собеседником со скоростью человека. Общаться с нейросетью можно как голосом, так и по видео. Искусственный интеллект понимает не только смысл сказанного, но интонацию и оттенки голоса.

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GPT-4o может шутить и отвечать с почти человеческой интонацией. Нейросеть способна переводить иностранную речь с 50 языков и петь в режиме реального времени.

ИИ оснащен улучшенной памятью, благодаря чему он помнит все беседы с пользователем. Виртуального оппонента можно даже перебить во время ответа!

Напоминает фильм «Она» про влюбленного в искусственный интеллект главного героя. Жутковато, но все равно завораживающе.

Улучшенная работа с изображениями и видео

Разработчики создали для обновленной модели ИИ отдельный режим для MacOS. Для этого нужно запустить приложение на устройстве и скопировать код. После этого GPT-4o начнет работать вместе с вашим Mac-гаджетом.

Также версия готова синтезировать 3D-объекты, имеет модернизированный анализ графиков, диаграмм и рукописного текста. А еще нейросеть может запоминать внешность персонажей — можно сгенерировать целый комикс.

Новая версия ChatGPT поможет незрячему человеку «видеть», то есть сможет описать для него окружающее пространство, рассказала 360.ru эксперт по информационном праву и регулированию искусственного интеллекта Марина Родимцева. По ее словам, модернизированная модель будет полезна слепому при обучении языкам и решении других задач.

Silas Stein / dpa / Global Look Press

С помощью обновленного ChatGPT можно поиграть в распознавание эмоций, ведь даже человек не всегда может понять, что у собеседника написано на лице, рассказала IT-специалист Родимцева. Он будет полезен для переводов, в том числе фильмов, что очень сильно упростит жизнь профессиональному сообществу.

В чем уникальность

Специалисты в один голос говорят, что это прорыв в сфере искусственного интеллекта, так как разработка стала по-настоящему мультимодальной версией. Что это такое?

Ранее модель не могла понимать интонации человека, имитировать их и другие звуки, теперь — может. Ранее текст, аудио и картинка существовали отдельно, сейчас — вместе.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

При всех преимуществах и инновациях версия будет бесплатной, а продвинутые модели — более бюджетными. Это произошло из-за сжимания токенов, что снизило стоимость обработки кодов. При этом количество запросов у платных клиентов будет в пять раз выше.

На данный момент модель GPT-4o уже доступна на платформе компании, правда с некоторыми ограничениями. Позднее OpenAI выпустит приложение для ПК.

Как GPT-4o смогут применить мошенники

Родимцева напомнила, что официального доступа к ChatGPT на территории России нет.

«Возможно, это и неплохо, потому что сегодня нейросети несут не только позитив, но и угрозу. Голосовые дипфейки, которые создают с помощью ИИ, становятся популярным инструментом мошенников. Ситуации, когда после звонка человек узнал голос знакомого и по его просьбе переводит ему деньги, повторяются все чаще», — уточнила собеседница 360.ru.

IMAGO / Christian Ohde / Global Look Press

Действительно, искусственный интеллект буквально развязал руки аферистам. Теперь он умеет:

— генерировать голос для телефонных звонков;

— идентифицировать личность, чтобы получить доступ к банковским картам и соцсетям;

— публиковать фейковые новости и другую дезориентирующую информацию;

— создавать видео, где знакомые могут просить денег;

— подделывать документы;

— создавать вредоносные ссылки.

Как защитить себя от мошенников? Всегда следует быть бдительными. Договоритесь с родственниками о кодовых словах, которые произнесете в случае экстренной ситуации.

Не переходите по незнакомым ссылкам и не подписывайте никакие документы без проверки знакомого юриста. По возможности, не публикуйте личные изображения и видео. И, конечно, подключите двойную аутенфикацию.