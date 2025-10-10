Украину сдадут, а Европу задушат. Что предсказывал Жириновский на ближайшие годы

Прогнозы о ситуации в мире, сделанные покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, не раз становились поводами для обсуждений, так как сбывались с пугающей точностью. Одним из частых героев пророчеств политика был президент США Дональд Трамп. Какие изменения ждут мир с его приходом во власть — в материале 360.ru.

Трамп сдаст Украину и поссорится с ЕС Жириновский еще в 2016 году назвал Трампа версией себя самого, но пришедшего к власти. Оба — популисты и эпатажные политики, ломающие устоявшиеся стереотипы в своих политических системах.

Покойный лидер ЛДПР на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» предсказывал успех американцу — переизбрание на второй срок. Дочь и зять Трампа после него возглавят США, ведь семейные династии играют заметную роль в американской политике.

По словам Жириновского, Трамп войдет в историю страны как лучший президент, а его семья до 2040 года «будет ласково обращаться с Америкой».

Кроме того, Трамп кардинально изменит внешнюю политику США. В частности, Жириновский предвидел надвигающуюся конфронтацию между ним и Евросоюзом.

Трамп, чтобы заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать. Владимир Жириновский

Прогноз уже сбывается. Напряженность между Вашингтоном и Брюсселем нарастает — Трамп критикует европейских лидеров и грозит ввести пошлины на товары из ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Если говорить об Украине, то Жириновский утверждал, что «Трамп сдаст Украину», так как она ему не нужна. Глава Белого дома уже пытается переложить бремя ответственности за нее на Европу и отказывается от роли гаранта безопасности.

Жириновский снова попал в точку, предсказав покушение на Трампа еще в 2016 году. По его словам, если он будет что-то не так делать, то его попытаются убрать руками какого-нибудь сумасшедшего в каком-то штате. Так и произошло. В Трампа стреляли в июле 2024 года на митинге в штате Пенсильвания. Осенью правоохранители предотвратили еще одно покушение на политика.

Распад Америки в финале Жириновский предсказывал печальное будущее США, заявляя, что страна не выдержит внутренних кризисов.

Америки в ближайшие 10-15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, ее распад неизбежен. Владимир Жириновский

В 2020 году политик отмечал, что Джо Байден во время своего президентства развалит Соединенные Штаты, «у него налицо болезнь Альцгеймера». О глубоком системном кризисе в Америке свидетельствует и то, что Трамп сменил риторику с разговоров о величии страны на лозунг «Спасем Америку». От экспансии до третьей мировой В 2013–2019 годах Жириновский говорил о ближневосточном конфликте, утверждая, что США планируют силами семи арабских стран оккупировать и разгромить Сирию, а потом силовым ударом разрушить Иран.

Он считал, что американцы хотят взять под контроль все энергоносители под прикрытием «силовой демократизации». Цель США — ослабление Китая, чему должен способствовать удар по Ирану.

Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi / www.globallookpress.com

Жириновский при этом четко расписал сценарий начала конфликта. Сначала Израиль ударит по объектам, где его разведке покажется, что там имеются центры по обогащению урана и производятся ядерные заряды. Тегеран ответит. Американцы придут на помощь Израилю, мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, применяя «очень страшное оружие локального действия».

Жириновский отмечал, что на фоне этих событий все забудут про Украину, которая не более чем инструмент давления на Россию для Запада. К сожалению, это затронет и Россию.

Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую. Беженцы, миллионы, помните были беженцы из Ливии, Италия? Какие волнения начались и в Италии, и во Франции. Владимир Жириновский

Он подчеркивал, что мировая экономика будет разрушена — цены на нефть взлетят до 200 долларов за баррель, Евросоюз и Китай этого не выдержат. Этот конфликт по своим масштабам и значимости может привести к началу третьей мировой войны. Переговоры России и США

Несколько лет назад Жириновский предсказал также исход переговоров российского лидера Владимира Путина и Трампа относительно Украины. К ней отойдут Львов и пять регионов, а вся Новороссия окажется под российским флагом, как Крым и Донбасс.

Трамп дает согласие, точнее не возражает. Три конфликта он таким образом закроет — и все, Трамп трижды лауреат Нобелевской премии, создал нормальные отношения с Россией, с Китаем. Владимир Жириновский

При этом добавлял, что американский лидер будет «доить и душить Европу», так как она ему ненавистна. К предсказаниям Жириновского можно относиться по-разному, но его коллеги, политики и политологи отмечали, что он был эрудированным и хорошо подготовленным человеком. Все свои прогнозы покойный лидер ЛДПР делал благодаря знанию истории и анализу происходящих событий.