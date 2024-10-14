Третью попытку покушения на Трампа предотвратили в Калифорнии

Шериф Бьянко: полиция в Калифорнии пресекла третью попытку покушения на Трампа

В Калифорнии правоохранители, вероятно, предотвратили уже третье покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом Southern California News Group заявил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко.

«Мы, возможно, предотвратили еще одно покушение», — сказал он.

Полицейские задержали мужчину с оружием и поддельными удостоверениями личности на подъезде к месту проведения предвыборного митинга Трампа.

В автомобиле Вема Миллера силовики обнаружили заряженный пистолет, дробовик и магазин большой емкости. Кроме того, у внедорожника задержанного был поддельный номерной знак.

Бьянко сообщил журналистам, что Миллер входил в правую антиправительственную группировку и планировал убийство Трампа, поэтому обзавелся поддельным VIP-пропуском, который и предъявил на контрольно-пропускном пункте. Помимо этого, у задержанного обнаружили еще несколько фальшивых паспортов и водительских удостоверений.

При этом сам Миллер заявил журналистам, что он сторонник Трампа и «потрясен» тем, что его арестовали, назвав обвинения «полной чушью».

Ранее американские журналисты обвинили иранские власти в попытке устранить Трампа, которого винят в смерти генерала Касема Сулеймани в 2020 году.