«Повысил ставки». Трампа уличили в перекладывании бремени по Украине на Европу

Президент США Дональд Трамп меняет стратегию в отношении Украины, пытаясь переложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.

«Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США — через призму нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой», — заявил профессор.

Он напомнил, что Трамп снова пытается организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. И даже не исключает своего участия в переговорах, хотя ранее Зеленского он не воспринимал как участника переговорного процесса.

«Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки», — отметил аналитик.

Ранее британские СМИ отметили, что в окружении американского президента заметили радикальные изменения позиции в отношении России.