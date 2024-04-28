Украина требует порвать отношения с родственниками из России и новых регионов | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 02:25 Украина требует порвать отношения с родственниками из России и новых регионов Обозреватель «360» Ракитский: украинцам решили стереть историческую память Телеканал «360»

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Украинцам запретили общаться с родственниками из России, в том числе из новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Верховная рада приняла закон, согласно которому гражданина можно уволить, если он умолчит о связях с людьми по ту сторону линии боевого соприкосновения. Обозреватель «360» Михаил Ракитский объяснил, что абсурдный на первый взгляд указ — часть планомерной работы западных кураторов по стиранию исторической памяти гражданам Украины.

Далее — его прямая речь.

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На Украине теперь могут уволить с работы, если сотрудник поддерживает отношения с близкими, которые проживают в России, включая территорию новых регионов.

Что мы видим: в украинских СМИ пишут, что 25 апреля Верховная рада приняла закон № 7731, в соответствии с которым человек может остаться без средств к существованию, если он общается с родственниками из Донецка, например, или из Москвы, а сам при этом проживает, ну, скажем, в Киеве или в Ивано-Франковске.

Переводим с мовы на понятный русский

Зайдем на сайт Рады — уж там-то люди умные, они-то наверняка придумали красивую обертку для закона, что должен быть под номером 1984!

Переведем с мовы на понятный русский: закон делает невозможным работу коллаборантов на предприятиях/учреждениях/организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и/или на объектах критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.

Конечно, отправленная утром открытка с пожеланием хорошего дня — это истинное ренегатство, предательство, измена родине. Тут же интереснее и другое: если с атомными электростанциями понятно, то какие предприятия имеют стратегическое значение? Пояснений нет. А учитывая, как работает законоприменение, то и ларек у дома, где пиво по акции продают, тоже станет предприятием критической инфраструктуры.

Но лазейка есть, точнее, выход: расскажите кому надо, что вы общаетесь с тем, с кем не надо, ну то есть с русскими, и будет вам счастье. Мимолетное — вы будете на карандаше у СБУ. Но какое-то время еще будете спать спокойно. Вот какие демократические времена наступают у соседей.

Для чего толстосумы из Верховной рады это делают?

Киев добивается эффекта толпы, напуганной и дезориентированной. У Ласуэлла — это французский ученый — есть умная книга на этот счет, она так и называется: «Психология толпы» — почитайте. И узнаете, что стадом управлять легче.

Отсюда вытекает фундаментальное и по-настоящему стратегическое: политтехнологи из Незалежной и их кураторы стирают историческую память. Казалось бы, какой-то не очень понятный, неощутимый термин. Но в государственном строительстве важная штуковина.

РИА «Новости»

Что они делали в начале? Меняли названия улиц, сносили памятники. Вроде бы мелочь? Но подрастающее поколение, которое потом будет решать, по какому вектору пойдет страна, не узнает, что могила советского солдата когда-то была местом памяти, что патриотизм — это про победу над фашизмом, а не про воспевание Бандеры.

Что они сделали дальше? Изменили православие. Религия в политологии — архиважный инструмент единения общества.

И что они сделали теперь? Просто запретили общаться. На законодательном уровне. Парадокс? По-человечески — да. Удивительно ли это с точки зрения демократии? Ну, у Запада она не Клисфеновская, и Роберта Даля там не читали, у них там она какая-то своя. И те, кто живет в Донбассе, они оккупанты, коллаборанты — да кто угодно, только не люди.