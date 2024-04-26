Памятник советским солдатам снесли в украинском городе | 360°

Мир 26 апреля 2024, 23:08 Памятник советским солдатам снесли в украинском городе В украинском Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам Unsplash

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Власти украинского Ровно отдали распоряжение сбросить с постамента памятник советским солдатам. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад», — указали в материале.

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По данным журналистов, городские власти планируют утилизировать памятник как металлолом. На месте постамента появится музей.

В январе стало известно о том, что власти Украины снесли памятник советскому поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им Херсоне

В 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, после чего в стране стали переименовывать улицы и демонтировать памятники, напоминающие о советской истории. К началу 2022 года на Украине убрали более 2,5 тысяч культурных объектов.