Украинцев обяжут доносить: власти требуют сообщать о родне в России | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 18:03 Новый закон государства беззакония. Украинцев обяжут доносить о родне в России Политик Олейник: депутатам Рады пора на комиссию к психиатрам Заседание Верховной рады Украины. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia

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Верховная Рада во втором чтении приняла новый закон. Он предусматривает увольнение украинцев с работы, если они умолчат о связях с людьми на «оккупированной» территории или в России. Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с 360.ru отметил, что такие указы — верный признак нацистского государства.

Далее — прямая речь политика.

Беззаконие как закон

Сущность любого нацистского режима — держать людей постоянно в страхе. Например, большинство обвинений, которые были предъявлены украинской властью священникам, основывались на том, что эти люди… цитировали Библию!

Они говорили о главных заповедях христиан: не убий, возлюби ближнего своего.

Новый закон, который Верховная рада приняла во втором чтении, ошеломил даже ура-патриотов. Эта инициатива означает, что украинцы обязаны сообщить, что у них есть какие-то родственники, знакомые или иные связи на «оккупированных» территориях — в Запорожская и Херсонская областях, Донбассе, Крыму, а также в России.

Если человек не сообщит, его могут уволить с работы. А ведь потеря рабочего места, особенно в нынешней ситуации на Украине, рискует обернуться серьезным ударом — может не быть другой возможности содержать себя и семью.

Ну какое отношение друзья и родственники, где бы они ни находились, имеют к трудовым отношениям? Подобной законодательной нормы нет ни в одной развитой стране.

Это еще один симптом нацистского режима, который, нарушая Конституцию, обязывает, по сути, доносить на близких.

Скорее всего, среди людей, которые пойдут на такую форму доносительства, спецслужбы попытаются завербовать своих агентов. Их будут использовать, чтобы через родственные связи повлиять на тех, кто находится по другую сторону баррикад.

Новый законопроект внесли депутаты от проправительственной фракции «Слуга народа». Создается впечатление, что им все-таки надо пройти комиссию психиатров — посмотреть, что же происходит в их сознании, когда они предлагают такие вещи.