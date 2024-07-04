Patriot и NASAMS для ВСУ. Украина расплатится с американцами натурой?
Политик Филипчук: за помощь от США Украине придется расплачиваться натурой
Украина получит от США 2,2 миллиарда долларов на закупку ракет-перехватчиков для применяемых ВСУ комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Американцы давно накачивают киевский режим деньгами и оружием — конечно, не в ущерб себе, особенно на фоне предвыборной кампании в стране. Чем придется расплачиваться украинской стороне и станет ли очередной пакет помощи проблемой для России, 360.ru обсудил с экспертами.
Далее — их прямая речь.
Герой России Аркадий Корольков: Украина — это придаток
Я могу сказать одно: американцы как экономисты пускают эти деньги в свой ВПК. За счет этого они поставляют в свои вооруженные силы наиболее высокоточные ракеты, а все что им не нужно, все то, где выходят сроки эксплуатации, поставляют на Украину.
При этом не надо думать, что они сразу потратятся на всю сумму. На Украину поставят то, что есть на складах и не снизит [мощь] американских ВВС. Все остальное поставят по мере того, как будут изготавливать ракеты у себя, отправлять их на склады.
США воспринимает Украину постольку-поскольку. Украина — придаток, который никогда в жизни не сможет отдать эти деньги. Она понимает, что это загоняет ее в долги, но все это идет для развития американского ВПК.
Мы должны понимать, что выделяемые конгрессом деньги, являются проблемой для нас. [Даже если] они поставляют на Украину хоть какое-то количество ракет и боеприпасов, которые украинцы пускают по нашим войскам, по нашей территории, — это проблема.
Все идет в совокупности с предвыборной кампанией. США поставляют ВСУ не самое большое количество [оружия], только то, что могут поставить без снижения боеспособности своих ВВС. Идет определенный маленький процент, который позволяет говорить, что они им что-то передают для борьбы с нашей армией и мирными жителями. Поэтому для нас это и несет определенную угрозу. Если бы поставок не было, то конфликт уже давно бы закончился.
Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук: демократы хотят сколотить капитал
Предвыборная гонка в США явно демонстрирует, что Байден уступает своему основному конкуренту Трампу. Последний четко обозначил свою позицию по Украине. Он считает, что боевые действия нужно завершить.
Неоднократно Трамп критиковал Байдена за то, что тот тратит деньги американских налогоплательщиков на поддержку Украины. Даже заявил в интервью телеканалу Fox News о том, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов.
Демократы, понимая проигрыш своего кандидата, естественно, пытаются по-быстрому сколотить себе капитал на случай ухода Байдена с поста президента США.
Заявления о выделении средств, конечно же, нужно считать теми, что в итоге реализуют. США уже неоднократно направляли деньги и вооружения для Украины и будут продолжать это делать. Ведь они на этом зарабатывает, загружая работой свой военно-промышленный комплекс. Вопрос только в том, в какой мере их воплотят — в большей или меньшей.
Естественно, до Украины не доходят все выделяемые США деньги. Часть средств остается в Соединенных Штатах для оплаты американских же вооружений, которые далее поставляют ВСУ и, естественно, также не в полной мере.
Другая расходится по коррупционным схемам, наличие которых подтверждает множество примеров и фактов в открытом доступе. И только небольшую часть Украина получает реальными деньгами. При этом остается в долгу перед США. За что, скорее всего, придется расплачиваться натурой — к примеру, территорией Западной Украины.