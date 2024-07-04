Patriot и NASAMS для ВСУ. Украина расплатится с американцами натурой?

Я могу сказать одно: американцы как экономисты пускают эти деньги в свой ВПК. За счет этого они поставляют в свои вооруженные силы наиболее высокоточные ракеты, а все что им не нужно, все то, где выходят сроки эксплуатации, поставляют на Украину.

При этом не надо думать, что они сразу потратятся на всю сумму. На Украину поставят то, что есть на складах и не снизит [мощь] американских ВВС. Все остальное поставят по мере того, как будут изготавливать ракеты у себя, отправлять их на склады.