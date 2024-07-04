Путин оценил заявления Трампа о возможности завершить конфликт на Украине

Путин заявил, что не знаком с идеями Трампа об урегулировании на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с идеями Дональда Трампа об урегулировании ситуации на Украине. Во время пресс-подхода после саммита ШОС в Астане он также выразил уверенность в том, что экс-глава Белого дома говорит искренне.

«Мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», — сказал Путин.

Глава государства пообещал поддержку предложениям Трампа.

Накануне в Кремле опровергли слухи, что Путин и экс-президент США ведут тайные переговоры по ситуации на Украине.

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и призвал его раскрыть детали своего плана урегулирования.