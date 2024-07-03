США выделят Украине новый пакет вооружений

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выделят новый пакет помощи Украине, в который войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины. Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — сообщила она журналистам на брифинге.

По словам Жан-Пьер, в рамках нового финансирования Пентагон также закупит ракеты-перехватчики для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины.

Ранее обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс назвал причиненный авиации ВСУ ущерб неприемлемым, прокомментировав недавний удар ВКС России по военному аэродрому Миргород в Полтаве. Он добавил, что атака оказалась успешной еще и потому, что украинская армия испытывает дефицит средств противовоздушной обороны.

До этого российское оборонное ведомство выложило кадры группового удара расчетами ОТРК «Искандер-М» по стоянке многоцелевых истребителей Су-27, в результате которого пять самолетов были уничтожены, еще два получили серьезные повреждения.