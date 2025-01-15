Угрозы и обещания Трампа. Что ждет мир и США на втором сроке старого президента

Дональд Трамп займет пост президента США менее чем через неделю. Политик уже говорил, что в первый же день после инаугурации примет более 100 законов, которые радикально изменят ситуацию в стране и во всем мире. 360.ru собрал самые яркие поствыборные обещания Трампа.

Обещания Трампа по миграционной политике

Перекрытие границ

Пересматривать миграционную политику Трамп начал еще во время своего первого срока, инициировав строительство стены с Мексикой. Но тогда он столкнулся с жестким противостоянием в конгрессе, который неоднократно отказывал ему в финансировании этих работ.

Фото: dpi / Global Look Press

В новый срок Трамп войдет при доминировании республиканской партии в обеих палатах американского парламента, который легко одобрит указы нового лидера страны о полном закрытии границы с Мексикой, откуда идут потоки беженцев, а также прекращения приема нелегалов на работу внутри США.

Массовая депортация

Назначенный Трампом заместитель главы администрации Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News ранее заявил, что новый президент, кроме закрытия границ, проведет самую масштабную депортацию нелегальных мигрантов в истории США.

Фото: dpi / Global Look Press

Сам Трамп говорил, что вышлет из страны нелегальных мигрантов, которые совершили преступления внутри США, а также всех, кто недавно незаконно пересек границу, которых суды обязали депортировать.

Отмена право на гражданство

Еще одним обещанием Трампа в сфере миграционной политики станет отмена гражданства по праву рождения. Это означает, что рожденные в США дети нелегальных мигрантов не смогут автоматически получать гражданство.

Угрозы Трампа в адрес других стран

Присоединение Канады и Мексики

В ходе своих предвыборных заявлений Трамп объявил о намерении сделать Канаду 51-м штатом, захватить Гренландию и отобрать Панамский канал.

Немногие помнят, но среди стран, которым избранный президент США предложил войти в состав страны также стала Мексика, что сильно коррелирует с желанием Трампа перекрыть южную границу.

Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — предложил новый американский лидер в интервью NBC News.

Захват Панамского канала

Но если на соседние страны политик пообещал давить сильными экспортными пошлинами в 25%, то в адрес Панамы он опустился до банальных угроз.

Фото: dpi / Global Look Press

Трамп напомнил, что связывающий Атлантический и Тихий океаны проход на перешейке двух континентов создали американцы и Панама получила канал в обмен на обещание «честно вести дела с США». Но теперь американские корабли платят повышенные пошлины за проход, а контроль над каналом перешел к китайцам.

Фото: Соцсети 1/2 Фото: Соцсети 2/2

При выступивших с критикой этих идей лидеров стран Трамп откровенно троллил в своих социальных сетях картой Канады в цветах национального флага США и созданной с помощью искусственного интеллекта фотографией Панамского канала с флагом США и подписью «Добро пожаловать в Канал Соединенных Штатов».

Право на Гренландию

О желании присоединить Гренландию прямо Трамп сначала не заявлял. На своей странице в социальной сети Truth Social он опубликовал пост, в котором написал о планах назначить послом в Дании Кена Хаури.

«Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией — абсолютная необходимость», — завершил свой пост Трамп.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Подобная формулировка сначала вызвала вопрос: чьи владения и контроль имел в виду Трамп. Но после следующих заявлений американского лидера все стало ясно. Президент США пообещал, что если жители острова захотят войти в состав страны, то получат огромную выгоду и защиту от внешних угроз.

Как Трамп прекратит конфликт на Украине?

Увеличение сроков урегулирования

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что положит конец конфликту на Украине за 24 часа. Он тогда объяснял, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, а значит он сможет усадить глав государств за стол переговоров.

«Когда меня изберут президентом, я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их вместе», — говорил Трамп.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Политик сменил свою риторику в начале этого года. В ходе январской пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, готов ли он к разрешению конфликта на Украине, он уточнил, что для этого ему понадобится около шести месяцев. Источники газеты The Financial Times пояснили, что Трамп пересмотрел сроки разрешения конфликта, чтобы усилить позиции Украины перед предстоящими переговорами.

Какой план есть у Трампа для разрешения украинского кризиса?

Избранный президент США никогда не рассказывал, как он планирует урегулировать украинский конфликт. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в частных беседах Трамп говорил, что заставит Украину отказаться от утраченных территорий.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным источников агентства Bloomberg, команда Трампа за все прошедшее время так и не подготовила единого плана для урегулирования.

Собеседники журналистов из среды европейских чиновников подчеркнули, что в ходе прошедших переговоров представители команды американского лидера согласились с мнением, что Украина должна получать поддержку в дальнейшем. Но для начала Трамп должен пообщаться с Путиным, чтобы понять его желания.

Фото: Xinhua / Global Look Press

Это сообщение подтверждается последним заявлением американского лидера, который сказал, что намерен встретиться с президентом России как можно скорее, но сначала нужно пройти через процедуру инаугурации.

Что ждет НАТО при Трампе?

Принудит европейские страны платить больше

Во время первого президентского срока Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону, требуя от них увеличить суммы до 2% ВВП.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

К этому вопросу политик вернулся в ходе предвыборной кампании. Он подчеркнул, что после возвращения в Белый дом добьется от союзников увеличения оборонных расходов до 3% или выше.

Как Трамп надавит на Евросоюз?

На одном из предвыборных митингов Трамп рассказал о разговоре с лидером одной из европейских стран, который спросил его о защите в случае агрессии со стороны России.

«Я не стану вас защищать. Более того, я бы поощрил Россию делать все, что она хочет. Вы должны заплатить», — ответил американский лидер.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Также он пообещал пересмотреть цели и миссии НАТО после инаугурации, а также потребовать от Евросоюза компенсации в 200 миллиардов долларов за отправленные на Украину снаряды.

Трамп и трансгендеры*

Трансгендеров* выгонят из женского спорта и армии

Избранный президент США заявил, что в первый день пребывания на своем посту он остановит «трансгендерное* безумие».

Фото: Global Look Press

Трамп пообещал, что закроет для них участие в соревнованиях по женскому спорту, а также выгонит их из армии.

«Официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский», — подчеркнул Трамп.

Также он пообещал добиться запрета гормонального лечения подростков - трансгендеров*.

Отмена инклюзивности

Еще одним шагом к возвращению к нормальности Трамп назвал устранение требований о разнообразии и инклюзивности при приеме на работу. По его словам, подобная политика сильно навредила единству нации.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я также призову конгресс создать фонд возмещения ущерба американцам, которые подверглись несправедливой дискриминации из-за продвигаемой политики „равенства“», — сказал Трамп.

Что Трамп изменит в уголовном праве?

По мнению избранного президента США, действующее уголовное законодательство достаточно мягкое в отношении продавцов наркотиков и торговцев людьми. Он объявил, что проведет через конгресс законы, предусматривающие смертную казнь за эти виды наказания.

Фото: Global Look Press

По его мнению, жесткие меры снизят число преступлений в этих сферах и поддержат порядок в стране. Для выполнения следующего обещания разрешение конгресса новому президенту не требуется. Он пообещал, что после возвращения на пост президента помилует всех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Речь идет о 1500 человек, некоторые из которых получили серьезные сроки. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.