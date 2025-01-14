Трамп рассказал, когда состоится встреча с Путиным

В планах Дональда Трампа — как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax .

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше», — сказал он.

Трамп пояснил, когда могут состояться переговоры. Для начала ему нужно вступить в должность, и после этого можно будет приступить к планированию контактов. Инаугурация состоится 20 января.

«Нужно немного времени, чтобы попасть в офис», — пояснил избранный президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно возможное место первых переговоров Путина с Трампом по вопросу украинского кризиса. Встреча может пройти в столице Словакии Братиславе, рассказал вице-спикер Национального совета республики Андрей Данко.