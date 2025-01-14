Трамп пересмотрел свои обещания по Украине

FT: Дональд Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Об этом сообщило издание Financial Times .

По информации источника, команда Трампа сейчас одержима идеей силы и пересматривает свой подход к Украине.

Журналисты допустили, что избранный президент США намеренно отказался от предвыборного обещания по украинскому конфликту, рассчитывая усилить Украину перед предстоящими переговорами с Россией.

Трамп ранее заявил, что планирует как можно скорее провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких деталей по организации встречи политиков на данный момент нет.

Агентство Bloomberg отмечало, что европейские страны уверены в стремлении Трампа сохранить поддержку Украины и не принуждать ее к переговорам с российской стороной.