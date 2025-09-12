Сегодня 14:04 «Третья мировая не значит ядерная». Схимонахиня Сепфора предрекла приход России в Европу 0 0 0 Фото: Спаса Нерукотворного пустынь | матушка Сепфора/ВКонтакте / РИА «Новости» Мир

К ней стекались многотысячные потоки верующих, жаждущих наставления и душевного утешения. Ее пророчества исполнялись с поразительной, почти мистической точностью. Говорила схимонахиня Сепфора и о судьбах мировых держав. Что же предвидела ставшая одной из самых чтимых провидиц минувшего столетия? Какие оставила знаки?

Как Дарье впервые явились ангелы Схимонахиня, носившая в миру имя Дарья, появилась на свет 19 марта 1896 года в селе Глухово Тамбовской губернии в семье набожных крестьян. Ее род происходил от духовных лиц, а многие из родных избрали монашеский путь. Из 13 детей Матроны и Николая лишь трое смогли пережить годы взросления.

Судьба обоих братьев Дарьи сложилась трагично: один пал на полях Первой мировой, другой стал жертвой раскулачивания. После смерти отца в 1916 году Дарья вышла за односельчанина Дмитрия Шнякина. У них родились две дочери — Александра и Параскева. Также был еще сын, но умер в младенчестве.

Фото: РИА «Новости»

С Дмитрием она прожила в счастливом союзе 34 года. После его смерти в 1950 году семья перебралась в небольшой город Киреевск в Тульской области. Однажды во время молитвы Дарье явились ангелы — они окружили ее, облачая в монашеские одежды. Вскоре после этого, как гласит предание, она поехала в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, там ее благословили на постриг. Новым именем будущей провидице при пострижении в монахини стала Досифея. А в декабре 1989-го ее постригли в схиму с именем Сепфора.

Иконы не выставка картин

Сепфора наставляла, что каждый человек несет ответственность за спасение своей души. Она неустанно призывала к глубокому покаянию и усердной молитве.

Фото: РИА «Новости»

«Нужно знать, что и хорошего может не случиться, если не покаемся, и плохого не произойдет, если станем искренне молиться», — говорила старица. Она часто повторяла, что иконы — это не выставка картин. Перед ними должны возносить молитвы, надо знать тропари и ежедневно взывать к ликам святых, изображенным на них.

Иная третья мировая Духовные чада передавали оставленные старицей наставления, среди которых были и пророчества.

«Все начнется с Украины. Но на нашей территории [в России] войны не будет, она будет за ее пределами. Поначалу даже всем будет казаться, что мы проигрываем. А потом появится сильная армия, многих европейских городов не станет. И Америки никакой не будет!» — предсказала она.

Фото: U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

Также старице являлось множество грозных пророчеств о грядущей глобальной войне. Она говорила, что ядерного огня не будет, но России придется противостоять всему Западу. «Третья мировая не значит ядерная. Будет другое оружие, тоже мощное», — отмечала Сепфора. Исход этого противостояния, по ее словам, окажется катастрофическим для западных стран. На вопрос о судьбе европейцев старица отвечала прямо: «Им останется мало места, большую часть займет Россия».

Что уже свершилось?

Уже в 1996 году старица Сепфора предрекла появление смартфонов с доступом в интернет. Она говорила: «Будет такой наладонник — ты будешь по нему звонить и телевизор там смотреть».

Фото: РИА «Новости»

В ту пору даже простые кнопочные аппараты были редкостью, а тут — целое устройство с цветным изображением. Лишь сегодня каждый понимает, что такое смартфон, и они превратились в обычную реальность. Сепфора не хотела указывать точные даты, веря, что всем управляет исключительно Божья воля. Часть предсказаний уже осуществилась, воплощение остальных зависит от самих людей. Ведь многое определится тем, по каким духовным принципам они станут жить.