Священник назвал точную дату Второго пришествия Иисуса Христа

Священник Мхлакела заявил, что Второе пришествие Христа будет 23 и 24 числа

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что Второе пришествие Иисуса Христа произойдет 23 и 24 числа. Об этом сообщило издание Daily Express US .

«Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал как он сказал: „Я приду скоро“», — заявил Мхлакела.

Ранее стало известно, что опубликованное в 1595 году «Пророчество о Верховных понтификах» гласит о наступлении апокалипсиса и Втором пришествии Христа после смерти папы римского Франциска. Папа скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет.

Автором предсказания, вероятно, был ирландский архиепископ святой Малахия, живший в XII веке. Текст нашли в архивах Ватикана и опубликовали только через 400 лет после кончины Малахии. В записях содержатся 112 латинских фраз, описывающих римских пап, начиная с Целестина II.