Траур, который сотрясет мир. Что не учли США, убивая Хаменеи?

Военкор Коц: смены режима в Иране после смерти Хаменеи не произойдет

Воскресенье, 1 марта, стало переломным днем конфликта на Ближнем Востоке: официально подтвердилась гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Операция противников Исламской Республики, казалось бы, достигла одной из своих основных целей, но вместо паралича власти вызвала эффект цунами. Вопрос теперь не в том, будет ли ответ, а в том, насколько сокрушительным он станет. Подробности — в материале 360.ru.

Точка невозврата

Новость о гибели 86-летнего аятоллы распространили накануне, 28 февраля, но поначалу она не получала подтверждений. Лишь спустя несколько часов на государственном телевидении Ирана выпустили официальное заявление.

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть», — говорилось в сообщении.

По предварительной информации, в момент смерти аятолла находился в своем кабинете в тегеранской резиденции и выполнял рабочие обязанности. После удара США и Израиля тело лидера нации нашли под завалами. Слухи о том, что Хаменеи якобы прятался в бункере, разбились о факты.

Вместе с главой Ирана погибли четыре члена его семьи: дочь, внук, зять и невестка. В стране объявили 40-дневный траур. Над мечетью имама Резы в Мешхеде подняли черный флаг — символ национальной скорби.