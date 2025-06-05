Трамп загнал Европу в ловушку. Как ЕС разрывается между США и «независимым» будущим

Планы построения «независимой Европы» пришлось отложить: теперь главная задача европейских лидеров — сохранить поддержку президента США Дональда Трампа. Как пишет FT, ключевые вопросы — помощь Украине, трансатлантическая торговля и обязательства США в НАТО — могут обернуться для ЕС сплошными уступками.

Кризисы навалились на Европу одновременно Европейские лидеры опасаются, что Трамп заставит пойти на уступки в одной из областей ради поддержки в другой, заставив ЕС пожертвовать главными ценностями. В случае отказа президент может пригрозить катастрофическим разрывом. «Все эти кризисы навалились одновременно — и это поистине идеальный шторм. Трамп может попытаться загнать нас в угол со всех трех направлений», — заявил бывший верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. По его словам, американский лидер может сказать европейским коллегам, что если они не подпишут выгодную торговую сделку, то он откажется поддерживать киевский режим. Или заставит нарастить военные расходы для НАТО в обмен на поддержку Украины. В Европе активно обсуждают наихудшие сценарии: полный отказ США от помощи Киеву, масштабная торговая война и вывод американского военного контингента из Европы. «Вместо оптимального сценария мы теперь зализываем раны. В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим исходом», — признался в беседе с изданием один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Уязвимость перед Россией и напряжение Европы Трамп встретится с европейскими лидерами на саммите «Большой семерки» в Канаде. Официальные лица ожидают, что именно там он разъяснит свою позицию по поддержке Украины и антироссийским санкциям. Конечно, Европа желает, чтобы президент США пообещал киевскому режиму полное покровительство. Однако последние события показали, что он скорее потребует заключения мирного соглашения, которое сделает Украину и европейские страны уязвимыми для России. Через неделю лидеры НАТО встретятся в Гааге. Там европейские переговорщики надеются своими обещаниями увеличить расходы на ВСУ и убедить Трампа не сворачивать поддержку Украины, а также предотвратить вывод войск и вооружений США из Старого Света.

Фото: РИА «Новости»

Через неделю лидеры НАТО встретятся в Гааге. Там европейские переговорщики надеются своими обещаниями увеличить расходы на ВСУ и убедить Трампа не сворачивать поддержку Украины, а также предотвратить вывод войск и вооружений США из Старого Света.

Мы рассматриваем Украину, европейскую оборону и торговлю по отдельности. Трамп же видит одни и те же лица, которые задают ему каверзные вопросы. Он не будет относиться к ним по-разному и рассматривать в разных контекстах Источник FT

По его словам, сейчас любое неосторожное высказывание в соцсетях или на брифинге может спровоцировать кризис одновременно в трех ключевых для Европы направлениях — обороне, экономике и безопасности. Именно из-за этого европейские чиновники находится в сильном напряжении. Больше всего им страшно, что американский лидер соединит эти вопросы в один. Воспользуется отсутствием успехов в одной сфере, чтобы покарать блок в другой. «Ответ на все наши серьезные проблемы — это Америка. И она же наша якобы ближайшая союзница», — объяснил собеседник журналистов.

Фото: РИА «Новости»

Раскол Евросоюза на два лагеря После ноябрьских выборов в США идея Франции о европейской независимости от Вашингтона получила новых приверженцев. «Наша следующая великая эпоха, следующий крупный объединяющий проект — это строительство независимой Европы», — заявляла на прошлой неделе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако дипломаты боятся, что уязвимость региона расколет ЕС на два лагеря: сторонников стратегической самостоятельности и тех, кто готов сохранять трансатлантическое партнерство любой ценой. Как отмечала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отношения с США носят основополагающее значение для Запада. При этом президент «Германского фонда Маршалла» Александра де Хооп Схеффер заявила, что в европейских столицах стали более трезво оценивать отношения с США. Она добавила, что страны никогда по-настоящему не обсуждали свои общие интересы. «Инициатива должна исходить из Брюсселя, но в этом смысле они до сих пор не готовы», — сказала Александра де Хооп Схеффер.

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США и ЕС ждет разрыв? Непредсказуемость Трампа усложняет выстраивание единой позиции 27 стран. С одной стороны, у них теплятся надежды, что он может ужесточить санкции против России, с другой — он продолжает угрожать выводом войск из Европы, несмотря на похвалы в адрес союзников по НАТО за рост военных расходов. Фон дер Ляйен предупредила о том, что нельзя снова обманываться надеждой, что все уладится само собой после окончания конфликта или новых выборов. Концепция более самостоятельной Европы постепенно набирает сторонников, но в то же время задачу сохранения союза с США в период построения альтернативного будущего до сих пор не решили, констатировало издание.