Рубио каждый день просит ужесточить санкции против России, но Трамп против

New Lines: Рубио выступает за новые антироссийские санкции, но Трамп против

Госсекретарь США Марко Рубио высказался в поддержку ужесточения антироссийских санкций, однако американский лидер Дональд Трамп не спешит принимать это решение. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило издание New Lines Magazine .

«Рубио почти каждый день поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы конгресс принял законопроект Грэма*, потому что у него есть преодолевающее вето большинство в сенате», — написали журналисты.

По мнению источника, приближенного к государственному секретарю, ужесточение санкций послужит препятствием к любым попыткам улучшения отношений между США и Россией. Однако Трамп на данный момент не планирует вводить новые рестрикции.

Несколько дней назад госсекретарь Рубио отметил растущую поддержку законопроекта сенатора США Линдси Грэма*. На данный момент его поддерживают 77 сенаторов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.