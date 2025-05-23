Рубио каждый день просит ужесточить санкции против России, но Трамп против
New Lines: Рубио выступает за новые антироссийские санкции, но Трамп против
Госсекретарь США Марко Рубио высказался в поддержку ужесточения антироссийских санкций, однако американский лидер Дональд Трамп не спешит принимать это решение. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило издание New Lines Magazine.
«Рубио почти каждый день поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы конгресс принял законопроект Грэма*, потому что у него есть преодолевающее вето большинство в сенате», — написали журналисты.
По мнению источника, приближенного к государственному секретарю, ужесточение санкций послужит препятствием к любым попыткам улучшения отношений между США и Россией. Однако Трамп на данный момент не планирует вводить новые рестрикции.
Несколько дней назад госсекретарь Рубио отметил растущую поддержку законопроекта сенатора США Линдси Грэма*. На данный момент его поддерживают 77 сенаторов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.