«Разбирайтесь сами!» Почему Франция в панике от «ухода» США и кому теперь снабжать ВСУ

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит заседание контактной группы по обороне Украины, которое пройдет сегодня в Брюсселе. Политик не будет присутствовать на встрече даже по видеосвязи. На фоне этого на Украине забеспокоились: стоит ли воспринимать поведение Хегсета как плохой знак?

Хегсет проигнорировал встречу по Украине Международная коалиция помогающих Украине стран начала собираться на подобных мероприятиях три года назад — с тех пор, как ее создали. Сегодняшняя встреча будет первой, которую пропустит глава Пентагона Пит Хегсет. За эти три года более 50 стран-членов отправили киевскому режиму оружие и другую военную помощь на общую сумму около 126 миллиардов долларов, 66,5 из которых пришли от США. В последний раз страны — члены коалиции встретились в феврале. На заседании присутствовал и Хегсет, однако его заявления отличались от курса Европы по Украине. Политик призвал украинскую сторону отказаться от стремления присоединиться к НАТО и не пытаться вернуть утраченные территории. Также глава Пентагона дал понять, что, по мнению президента США Дональда Трампа, большую часть обязательств по помощи ВСУ должны взять на себя европейские страны. Теперь процессом руководят министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

США могут выйти из урегулирования лишь формально По мнению директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, Трамп решил выйти из обсуждения украинского конфликта, но только формально. «Для Украины это не может быть совсем уж плохим сигналом. Это говорит о том, что Трамп решение принял и это решение заключается в том, что он будет официально выходить из украинского кейса», — сказал эксперт. Однако уход США будет только внешним. Американское оружие как поступало Украине, так и продолжит поступать, но уже под видом европейского. «То есть я устал, я ухожу, разбирайтесь сами. Но на самом деле никакого ухода не будет», — объяснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

В Вашингтоне боятся нового «афганского позора» Европа начнет закупать технику у Америки и фактически бесплатно передавать киевскому режиму, а Трамп будет получать свои дивиденды. Это же касается и разведывательных американских дронов, которые продолжат летать. Просто передавать данные будут уже не офицеры США, а военные НАТО. «Будет продолжаться противостояние НАТО и России, но это будет подано, возможно, с громким хлопаньем дверей», — сказал Подлесный. По его словам, это сделано для того, чтобы «не повторился позор Афганистана». США ведь не будут официально участвовать в украинском конфликте. «Будет просто переход одной фазы в другую. Если раньше фаза была такая: „США — главный спонсор Украины вооружением, боеприпасами, разведданными“, то теперь будет главный спонсор Украины — Европа. Но Европа будет покупать все у США и передавать Украине», — объяснил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Удары Украины контролируют США Эксперт напомнил, что с октября 2022 года американские военные фактически управляют высокоточными ударами ВСУ. Именно они готовят полетные задания, ведут ракеты.

От украинских военнослужащих нужно только выйти в указанную точку и нажать кнопку. Все. Все эти удары и так далее — это все делают американцы. Геннадий Подлесный Политолог

По его словам, стремление Трампа «повесить штору» и за ней управлять всем процессом просматривается очень явно.

Почему истерит Макрон? Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что отказ США от помощи Украине подорвет авторитет Америки. Это негативно отразится на попытках Штатов сдержать потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня. По мнению Подлесного, таким образом французский лидер просто пытается оттянуть момент, когда его стране придется взять на себя огромную часть украинской помощи. «Макрон пытается оттянуть момент, когда Франции придется замещать выпадающий объем вооружения и боеприпасов, которые передают сейчас фактически бесплатно США», — сказал политолог. По его мнению, президент истерит, потому что осознает свое положение. Он пытается объяснить, как якобы опасен выход из процесса для США, но на самом деле переживает за Францию, которой придется раскошелиться.