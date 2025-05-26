«Утопия и безумие». Как Европа сама убивает свою экономику

Европейская экономика оказалась в предсмертном состоянии, причем лидеры ЕС приложили к этому руку, вводя все новые санкции против России. Проблем добавили и разногласия с США. Политолог Ахмат Хасанов в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой объяснил, сможет ли Европа выбраться из той экономической ямы, в которую сама себя загнала.

По его словам, главная причина, почему у Европы возникли такие проблемы в экономике, связаны с введением уже 17-го пакета ограничений против России. Кроме того, после подрыва «Северного потока», где виновника так пока и не назвали, они перестали получать российский газ.

«Вводя такое колоссальное количество санкций против довольно крупной экономической державы, и при том, что это нефтегазовая держава, пытаться сохранить свою экономику стабильной, ну, это утопия и безумие». — подчеркнул собеседник 360.ru.

Хасанов добавил, что европейцы могут еще ужесточить пошлины и против Китая, как того требует президент США Дональд Трамп. Он же вводит пошлины в 50% на товары из Европы с 1 июня. В ЕС пока заявляют, что не пойдут у него на поводу, но «риторика может поменяться, когда они начнут мерзнут».

Политолог также назвал «хорошей манипуляцией» требование Трампа о перемещении производства европейских компаний на территорию США. Если говорить о прогнозах, то дела у Европы плохи. Даже если пойдут на все условия, выдвинутые Вашингтоном, то это лишь «замедлит наступление смерти».

Собеседник 360.ru пояснил, что ситуация в экономике не улучшится, пока ЕС не откажется от санкционной политики и не сделает все для восстановления отношений с Россией.

Ранее Хасанов сравнил план о прекращении огня, подготовленный США, ЕС и Украиной, с манипуляцией телефонных аферистов.