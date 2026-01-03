Трамп уже не тот. О чем умолчали врачи самого пожилого президента США

Американские таблоиды злорадствуют, ведь возрастные болезни, за которые Дональд Трамп так критиковал своего предшественника Джо Байдена, подкрались и к нему. Здоровье президента США пошатнулась, но он продолжает отрицать очевидное.

Какую болезнь нашли у Трампа Фотографы 13 июля 2025 года запечатлели опухшие ноги Трампа во время финала клубного чемпионата мира по футболу ФИФА в Нью-Джерси. Фотографии разлетелись по Сети, Белому дому пришлось на них отреагировать.

Фото: Andrea Hanks/US White House via Global Look Press / www.globallookpress.com

Президент сдал кровь, прошел ЭКГ и двустороннюю допплеровское ультразвуковое исследование вен. Обследование показало хроническую венозную недостаточность. Это доброкачественное и распространенное заболевание вен, намного менее опасное, чем тромбоз глубоких вен или артериальная болезнь. Президенту выписали компрессионные чулки, но надевать их он не стал — не понравились. В октябре Трамп прошел углубленное обследование в медицинском госпитале Уолтера Рида, чтобы исключить сердечно-сосудистые заболевания. Врачи не нашли отклонений.

«Он по-прежнему остается самым прозрачным и открытым президентом в истории и ему нечего скрывать, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, который скрывался от прессы и лгал о своем явном физическом и психическом упадке», — заявила тогда пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп утверждал, что обследование проводилось методом магнитно-резонансной томографии, его лечащий врач Шон Барбабелла сообщил о компьютерной томографии. МРТ отличается от КТ тем, что использует магнитные и радиоволны для получения более детальных изображений органов и мягких тканей. В любом случае, все прошло благополучно. Психическое здоровье Трампа За две недели до президентских выборов в 2024 году инициативная группа из более чем 200 специалистов в области психического здоровья опубликовала открытое письмо, в котором утверждалось, что Трамп опасен из-за симптомов неизлечимого расстройства личности — злокачественного нарциссизма.

«Трамп демонстрирует на протяжении всей своей жизни следующие черты: „несоответствие социальным нормам и законам“, „многократная ложь“, „безрассудное пренебрежение безопасностью других“, „раздражительность“, „импульсивность“, „безответственность“ и „отсутствие раскаяния“», — заявили авторы письма.

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В начале 2026 года Трамп, все-таки ставший президентом, успешно сдал тест на когнитивные способности. Он объявил в соцсети Truth Social, что ответил правильно на 100% вопросов. «Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня „идеальное здоровье“ и что я в третий раз подряд „прошел на отлично“ когнитивное обследование, чего не осмеливался делать ни один другой президент или бывший вице-президент», — объявил он. Откуда синяки на руках у Трампа О томографии президент США все-таки пожалел, так как дал пищу для пересудов. А они действительно были. Журналисты в очередной раз заметили на руках Трампа замазанные тональным кремом синяки, которые он объяснил увлечением аспирином.

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Говорят, аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла приятная, жидкая кровь. Принимаю аспирин уже 25 лет», — заявил он. Инсайдеры The Wall Street Journal рассказали, что Трамп стал плохо слышать. Его подчиненным приходится повышать голос, чтобы докричаться до президента. Кроме того, он совершенно не следит за рационом, поедая только жирную и соленую пищу. Диагноз президента США Единственным официально подтвержденным у Трампа заболеванием осталась хроническая венозная недостаточность. В разговоре с CNN доцент кафедры неотложной медицины Гарвардской медицинской школы Джереми Фауст назвал это абсолютно нормальным для его возраста и комплекции.

Это вполне нормальный процесс старения, особенно для людей с избыточным весом или ожирением, к которым президент всегда относился. Джереми Фауст Доктор

Трамп родился 14 июня 1946 года, в этом году ему исполнится 80 лет. На момент принесения присяги на второй срок республиканцу было 78 лет, что сделало его самым пожилым президентом США.