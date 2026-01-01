Близкие заметили в поведении Трампа типичные для старика черты

WSJ: 79-летний Трамп на публике и в частной жизни ведет себя по-старчески

Президент США Дональд Трамп в свои 79 лет отказался от занятий спортом, кроме гольфа, и с трудом исполняет рекомендации врачей. Близкие заметили, что политик сильно постарел, сообщила газета The Wall Street Journal .

Трамп жаловался на отеки лодыжек, но прекратил носить компрессионные чулки — они показались слишком неудобными. В интервью WSJ президент признался, что считает глубокое обследование с помощью современных методов визуализации ошибкой.

«Оглядываясь назад, я понимаю: жаль, что я это сделал, потому что это дало [политическим противникам] поводы для нападок», — сказал он.

Помощники, спонсоры и друзья Трампа рассказали, что его слух упал, им приходится говорить громче. Президент пренебрегает советами врачей, полагаясь на хорошую генетику, и не занимается спортом, кроме гольфа, а его рацион составляет в основном жирная и соленая пища. Исходя из этого, журналисты пришли к выводу, что он демонстрирует признаки старения как публично, так и в личной жизни.

Ранее на руках президента США в очередной раз заметили синяки. Трамп оправдал это тем, что принимает много аспирина для разжижения крови.