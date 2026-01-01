Трамп объяснил происхождение синих пятен на своем теле

Трамп признался, что принимает большое количество аспирина для разжижения крови

Президент США Дональд Трамп ежедневно принимает большое количество аспирина для разжижения крови. Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal .

Американский лидер признался, что дозировка препарата гораздо больше, чем ему рекомендовали врачи, из-за чего на теле появляются синие пятна.

«Врачи говорят, что аспирин разжижает кровь. Я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Хочу, чтобы текла жидкая и хорошая», — сказал он.

Трамп добавил, что врачи советовали ему снизить объемы применения лекарства, но он отказался.

«Принимаю аспирин уже 25 лет, я немного суеверен», — отметил президент США.

Ранее Трамп в канун католического Рождества появился на публике с синяками на руках, попытавшись скрыть пятна под слоем тонального крема. Тогда доктор Джеффри Линдер заявлял, что президенту следует подробно рассказать о своем здоровье.