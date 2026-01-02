Трамп похвастался прохождением теста на когнитивное здоровье

Президент США Дональд Трамп объявил, что прошел очередное медицинское обследование и в третий раз успешно сдал тест на когнитивное здоровье. О результатах он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, врачи Белого дома заявили, что у него отличное здоровье и нет когнитивных искажений.

«Я успешно прошел (ответил правильно на 100% заданных вопросов!) третий раз подряд когнитивное исследование, на что ни один другой президент или вице-президент не соглашались», — заявил Трамп.

Он добавил, что любой, кто претендует на роль лидера страны или его заместителя, должен пройти экзамен на когнитивные способности, потому что страной не могут управлять «глупые или некомпетентные люди».

В минувший четверг, 1 января, газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором люди из окружения Трампа заявили о признаках старения президента США, которые уже невозможно игнорировать. Они пояснили, что у президента снизился слух и теперь многим приходится говорить громче, чтобы Трамп услышал.

Также они подчеркнули, что глава государства отказался выполнять рекомендации врачей, в том числе не стал носить компрессионные носки после жалоб на отеки лодыжек и не захотел снизить объемы аспирина, который сильно ослабил его кровеносные сосуды.