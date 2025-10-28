Трамп ответил на «Буревестник» чудо-субмариной. Пугает ли это Россию и как ответит Путин?

Вести о «Буревестнике» вывели Трампа из себя. США отреагировали нервно — американский лидер тут же сообщил о «лучшем в мире» подводном чудовище, якобы уже дежурящем у российских берегов. Кто кого пугает, это вопрос и в самом деле интересный. Может ли новая волна угроз со стороны Трампа быть результатом хитрого хода Владимира Путина и что на самом деле грозит России?

Что сказал Трамп после испытаний «Буревестника» В конце октября 2025 года Генеральный штаб доложил президенту Путину об успешном испытании российского ракетного комплекса «Буревестник». Этот снаряд пролетел 14 000 километров за 15 часов. Через несколько дней журналисты поинтересовались у Трампа, как он оценивает такие испытания. Политик заявил, что не считает «уместным» подобные заявления российского руководства. И добавил, что у США уже есть «атомная подводная лодка — лучшая и самая большая в мире — прямо у берегов России». По его словам, американской субмарине «не нужно лететь 8 000 миль», чтобы нанести ядерный удар по любой точке России.

Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. У США есть ядерная подлодка. Нам не нужно стрелять на такие расстояния. Дональд Трамп

Это не первый раз, когда Трамп поднимает тему американских атомных подводных лодок в ответ на обсуждения Россией своего собственного арсенала. В августе президент США уверял, что приказал сразу двум субмаринам занять стратегические позиции рядом с российскими берегами. Теперь, как следует из заявления главы Белого дома, одна из них куда-то пропала.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Чем угрожают России Все подводные лодки ВМС США оснащены атомными энергетическими установками, но только баллистические ракетные подводные крейсеры способны запускать ракеты Trident II с ядерными боеголовками. В ВМС США отказались прояснить комментарии Трампа, доподлинно неизвестно, какая именно субмарина дежурит у берегов России. Однако, глава Белого дома говорил «о самой мощной» — среди таковых можно назвать подлодки класса Ohio, Virginia или Seawolf. Субмарины класса Ohio . Они несут по 24 SLBM Trident II с ядерными боеголовками, таким снаряжением обладают 14 из 18 подлодок. Еще четыре в серии являются носителями крылатых ракет и несут по 154 Tomahawk. Ракета Trident II способна поразить цель на расстоянии в 11300 километров.

Атомные лодки Virginia . Современные ударные субмарины нового поколения с реакторами и вертикальными шахтами для десятков крылатых Tomahawk. Они могут действовать в прибрежных водах, атакуя и корабли, и береговые цели.

Класс Seawolf. Самый тихий и скоростной, тоже несет крылатые ракеты и торпеды. У США всего три такие подлодки, ядерным оружием они не обладают.

Фото: РИА «Новости»

Что лучше — «Буревестник» или субмарина США Противостоять полету «Буревестника» крайне сложно. Ракета «неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО» из‑за непредсказуемой траектории. Поэтому США могут сделать ставку только на ответный удар. Предположительно, американские субмарины способны на контратаку в считанные минуты после старта российской ракеты. Американская АПЛ класса Ohio может выпустить баллистические ракеты Trident с ядерными головными блоками, которые при скорости в 24 140 километров в час достигают территории России почти мгновенно. Ударные Virginia и Seawolf вооружены десятками крылатых Tomahawk и торпед. Они могут поразить береговые пусковые позиции или корабли сопровождения.

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Какая подлодка США у берегов России? Ядерным оружием обладают баллистические АПЛ класса Ohio. Четырнадцать таких лодок несут до 20–24 баллистических ракет Trident каждая. Эти боевые части входят в морской компонент ядерного щита США. Около половины (несколько сотен) всех развернутых ядерных боеголовок США находятся именно на Ohio. Конверсии Ohio (SSGN) несут крылатые ракеты без ядерных боеголовок. АПЛ классов Virginia, Los Angeles и Seawolf официально не несут ядерных боеприпасов. Однако конструкторы заложили возможность их применения — в теории, любая из них может стать угрозой. Аналитики полагают, что Трамп, говоря об «лучшей в мире» лодке, имел в виду именно лодки Ohio. Считается, что это единственные американские субмарины, спроектированные специально для длительных патрульных рейсов со стратегическими ракетами. Эти гиганты могут находиться под водой месяцами, оставаясь практически неуловимыми. Однако с точки зрения новизны технологий российский проект «Борей» превосходит американский Ohio.

Фото: Amanda Gray/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как ответила Москва на угрозы Кремль отреагировал на выпад Трампа сдержанно. Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова американского лидера отражают лишь его точку зрения Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов объяснил, что субмарины США с ядерными ракетами так близко к берегам России никогда не подходят, они патрулируют глубоководные районы Атлантики и Тихого океана. Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин назвал заявления Трампа «хвастовством»: он напомнил, что у России уже есть баллистические АПЛ проекта «Борей» четвертого поколения с новыми ракетами «Булава», в то время как Ohio — устаревающий третий класс. Попытка запугать Россию Военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил в беседе с 360.ru, что в американском медиаполе постоянно появляется информация о неких подводных лодках неизвестного происхождения у берегов США. При этом американские власти не предпринимают заметных усилий, чтобы разобраться, о каких лодках идет речь, какова их страна происхождения и что именно происходит у их берегов.

Больше фантазии и выдумок, чем реальности. Информация поступила не от командующего флота. А различного рода выдумки — это один из способов запугать Россию. Тема поднимается все чаще, чем ближе мы к победе в зоне специальной военной операции. Александр Перенджиев

Фото: Petty Officer 2nd Class Gwendely/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Перенджиев полагает, что западная пресса будет муссировать и темы российских субмарин у берегов западных стран. Эта схема работает годами, объяснил аналитик. Швеция, к примеру, поднимает тему российских подлодок как минимум с 2011 года. Периодически подключается Великобритания. Что касается США, то здесь чаще звучат не американские, а британские и другие западные СМИ: «вблизи территории США обнаружена российская подлодка, она там была, а потом ушла». Супер-пупер-ракета Трампа Доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с 360.ru отметил, что США гордятся классом подводных лодок Ohio. И усомнился, что такая субмарина действительно может быть в нужной зоне. Кроме того, напомнил Кошкин, Трамп славится громкими заявлениями. Еще в 2020 году он объявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты» (super duper missile), самой лучшей в мире. «У нас же — „Буревестник“. Ракета пролетела за 15 часов 14 000 километров, изменяя изменяя профиль полета как по вертикали, так и по горизонтали. То, что у нас есть, больше ни у кого нет», — констатировал Кошкин.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, и в подводном флоте Россия уступает США всего на семь крейсеров, напомнил политолог. Угроза Трампа, по мнению Кошкина, очевидна: «Захотим и все уничтожим, ведь вы же не можете найти нашу субмарину, а она рядом с вами». Аналитик Кошкин признал, что США — одна из самых мощных военных держав с крупнейшим оборонным бюджетом, сравниться с которым не может никакая другая страна.

Зато у нас есть ракета, как у Высоцкого было: «Зато мы делаем ракеты, которых нету в мире лучше. А также в области балетов мы впереди планеты всей». <…> Лучший не тот, у кого все лучшее. Победит скорее тот, кто умеет извлечь пользу из того, что имеет. Андрей Кошкин

Трамп хвастовством раскрыл секреты? Субмарины — инструмент скрытого влияния. Ни одна страна в мире не стремиться раскрыть расположения своего подводного флота. Однако заявления Трампа вряд ли можно считать утечкой информации, полагает Кошкин. По его мнению, речь идет о преднамеренном раскрытии информации. «Это утечка преднамеренная, она сопряжена с некими сигналами. Бойтесь нас — вот такого рода утечка», — объяснил аналитик. Владимир Путин на заявления Трампа о субмаринах может и не отвечать, полагает собеседник 360.ru. Ведь глава государства не зря надевал военную форму, когда прибыл заслушать начальника Генштаба о фактическом окружении двух украинских группировок.

Путину доложили о ядерной тренировке и пусках: межконтинентальной ракеты «Ярс», ракеты «Синева», а также воздушных крылатых ракет Х-102. Вот и откровенный ответ. Глава государства сказал о паритете, вот вам и паритет. Андрей Кошкин