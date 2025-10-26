Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершились. Об этом объявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что аналогов ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой в мире нет.
«Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», — сказал российский лидер.
Путин поручил начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову определить, к какому классу относится «Буревестник», и приступить к подготовке инфраструктуры для размещения.
Также президент поручил определить возможные способы применения ракеты, которая на испытаниях преодолела 14 тысяч километров.
Путин упомянул новое оружие, подводя итоги трехдневного визита в Таджикистан. Тогда эксперты предположили, что мир вскоре познакомят с «Буревестником».