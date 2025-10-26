Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

Глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальников задействованных в СВО группировок. Они доложили президенту о текущей ситуации на линии соприкосновения.

«Был отдельный доклад по Красноармейскому и Купянскому направлениям», — уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что на Красноармейском направлении в окружение взяли 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ, а на Купянском — до пяти тысяч.

Ранее стало известно, что ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области под давлением армии России. Также бойцам удалось прорвать линию обороны ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска.