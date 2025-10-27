«Они не играют с нами в игры»: как Трамп ответил на испытания «Буревестника»

Трамп ответил на испытания «Буревестника» заявлением о подлодке у берегов России

США отправили атомную подводную лодку к берегам России в ответ на испытания ракеты «Буревстник». Об этом на борту своего самолета ​​​заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, сообщил сайт Белого дома.

Он назвал подлодку ВМС США лучшей в мире.

«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», — отметил глава государства.

Трамп напомнил, что США постоянно испытывают ракеты. Он добавил, что американским снарядам не нужно пролетать восемь тысяч миль, так как у страны есть подлодка рядом с Россией. Лидер США также призвал президента Владимира Путина остановить бои на Украине.

«Конфликт, который должен был занять одну неделю, идет почти четыре года», — подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник сообщил, что новое оружие произвело революцию в сфере обороны и создало проблемы для США.