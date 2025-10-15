Трамп и Си сцепились из-за сои и масла. Чем грозит маленький эпизод в большой торговой войне

Дональд Трамп обвинил Китай в «экономической враждебности» из-за его отказа от закупок американской сои. Президент заявил, что такой шаг наносит ущерб фермерам из США. Торговая война двух держав набирает обороты — что дальше?

Новые угрозы Трампа Китаю Президент США опубликовал пост об «экономической враждебности» Китая в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что Белый дом рассматривает возможность прекращения торговли с КНР в сфере растительных масел и других категорий товаров как ответную меру. Республиканец считает, что Китай якобы целенаправленно создает трудности для американских фермеров. США обладают всеми возможностями для наращивания собственного производства растительных масел без зависимости от китайского импорта, добавил Трамп. Заявление американского лидера стало продолжением торговой эскалации между двумя державами. После решения Китая об усилении экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин на китайские товары сверх действующей ставки в 30%.

Фото: РИА «Новости»

Соя — повод для ссоры? США находятся не в том положении, чтобы ссориться с Китаем, заявил 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «Попытки эскалировать конфликт вокруг торгово-экономических отношений периодически предпринимаются американской стороной, но мы привыкли, что риторика Дональда Трампа и реальные намерения Вашингтона порой сильно расходятся», — отметил он. Эксперт напомнил, что Трамп любит публично грозить своим геополитическим конкурентам, но на самом деле американский бизнес оказывает мощное давление на президента и старается сглаживать острые политические противоречия для восстановления торговых отношений.

Фото: РИА «Новости»

Сможет ли Трамп реализовать угрозы в адрес Китая? Говорить о глобальных последствиях для торгово-экономических отношений США и Китая из-за сои и масла не приходится, считает Фельдман. «Это один маленький эпизод большой торговой войны между Китаем и США, конечно, неприятный для американской сельскохозяйственной отрасли, поскольку производство сои занимает в ней довольно большую долю», — добавил он. По его словам, сейчас идет период расторговки за условия грядущей новой сделки. Скорее всего, США и Китай в конечном итоге договорятся на компромиссных условиях для обеих сторон. Угрозы Трампа — это очередные громкие заявления, так как в условиях рыночной экономики такие взаимные уколы наносят в первую очередь урон тому, кто инициирует недружественные экономические меры, отметил Фельдман.

Если США пойдут на ограничение важного для внутреннего рынка китайского импорта, то прежде всего пострадают рядовые домохозяйства, которые столкнутся с удорожанием товаров, того же самого масла. А это избиратели Трампа, которые пойдут на выборы уже осенью 2026 года, когда будет проходить промежуточное голосование в конгресс. Павел Фельдман профессор Академии труда и социальных отношений

Трамп сейчас не заинтересован в прямом столкновении с Китаем, уверен профессор. «Пока это все выглядит разговором о мелких, частных эпизодах: масло, соя. Но из этой искры может разгореться гораздо более масштабный торговый конфликт. Америка сейчас не в той форме, чтобы себе его позволить», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Чем закончится торговая война Китая и США На сегодняшний день США экономически тесно переплетается с Китаем, и любое недружественное действие против КНР бьет по американскому бизнесу, домохозяйствам и избирателям. «Значит, косвенно и по имиджу Дональда Трампа. Скорее всего, после этого периода подъема ставок, давления, даже политического шантажа Трамп в свойственной ему манере пойдет на смягчение позиции и встретится наконец с Си Цзиньпином. Они пожмут друг другу руки и заключат на компромиссных основаниях новую торговую сделку, которая будет включать уже и масло, и сою, и все прочие вещи», — считает Фельдман. Но эта сделка в наибольшей степени будет отвечать интересам Китая как нового глобального экономического лидера, заявил эксперт. «Как показала практика, давление на Китай со стороны США не приносит никакого результата, значит, Трампу со всеми его амбициями придется в конечном итоге идти на большие уступки, чем это сделает Китай», — резюмировал профессор.