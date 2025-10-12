Китаю пригрозили снятием компаний с американских бирж

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность снятия с американских бирж связанных с Вооруженными силами КНР китайских компаний. Об этом в эфире канала Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Президент открыт для вариантов. Разумеется, он будет решительно отстаивать интересы Америки», — ответил он на вопрос, поддержит ли Белый дом такой шаг.

Вэнс добавил, что в торговых переговорах с Китаем Трамп готов проявить «разумный подход», если китайская сторона поступит аналогичным образом.

«У президента США большее число инструментов давления, чем у Китая. Но если они готовы вести себя разумно, то Трамп готов быть разумным переговорщиком», — добавил вице-президент.

Ранее Трамп анонсировал, что США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из Китая. Также американская сторона введет ужесточенный экспортный контроль на критически важное программное обеспечение из Поднебесной.