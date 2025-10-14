Политолог Рудая указала на обострение торгового противостояния США и Китая
Китай отказался от телефонного разговора с Соединенными Штатами после объявления планов введения новых таможенных пошлин против китайской продукции. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировала политолог Инна Рудая.
По ее словам, торговое соперничество между США и Китаем снова вступило в острую фазу.
«Пекин расширил меры экспортного контроля над редкоземельными металлами, чем вызвал ожидаемую реакцию Дональда Трампа — американский президент назвал действия Китая „враждебными“ и пригрозил Поднебесной 100-процентными пошлинами», — напомнила аналитик.
Как отметила Рудая, власти КНР объясняют введенные ограничения необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны. Отказ от телефонного разговора политолог объяснила попыткой защиты дипломатического достоинства.