Политолог Рудая указала на обострение торгового противостояния США и Китая

Китай отказался от телефонного разговора с Соединенными Штатами после объявления планов введения новых таможенных пошлин против китайской продукции. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировала политолог Инна Рудая.

По ее словам, торговое соперничество между США и Китаем снова вступило в острую фазу.

«Пекин расширил меры экспортного контроля над редкоземельными металлами, чем вызвал ожидаемую реакцию Дональда Трампа — американский президент назвал действия Китая „враждебными“ и пригрозил Поднебесной 100-процентными пошлинами», — напомнила аналитик.

Как отметила Рудая, власти КНР объясняют введенные ограничения необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны. Отказ от телефонного разговора политолог объяснила попыткой защиты дипломатического достоинства.