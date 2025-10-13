Сегодня 13:51 Эскалация конфликтов или торговые соглашения? Чем закончится экономическая война Китая и США Финансист Бархота: у Трампа больше козырей в торговой войне США и КНР 0 0 0 Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Дональд Трамп ударил по рынкам новыми угрозами в адрес Китая, объявив о дополнительной 100%-ной пошлине на импорт товаров из КНР сверх существующих тарифов. Чем грозит новый виток торговой войны двух держав экономикам мира и США — в материале 360.ru.

Заявление Трампа стало ответом на недавние экспортные ограничения Китая в отношении редкоземельных металлов. Новые меры Соединенных Штатов начнут действовать с 1 ноября или раньше — в зависимости от действий КНР. В результате общие тарифы на китайскую продукцию составят 130%. В качестве дополнительных мер Трамп собирается ограничить экспорт критического программного обеспечения и рассмотреть подобные шаги в других областях, включая авиастроение. Позже Трамп написал в соцсети Х, что США хотят помочь Китаю, а не навредить ему.

Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Уважаемый председатель Си Цзиньпин только что пережил тяжелый момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. Дональд Трамп президент США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News тоже высказался о торговой войне с КНР. «В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать торговую войну с нами или быть разумным. У Трампа гораздо больше козырей, чем у КНР», — подчеркнул Вэнс.

Фото: РИА «Новости»

Эскалация торговой войны Китая и США Сейчас мир наблюдает продолжение весенней эскалации в части пошлин и экспортных барьеров США, которые напугали инвесторов, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Это вызвало рост волатильности финансовых рынков, причем во всех сегментах: не только в сырьевой, но и в валютной части, и в сегменте рынка акций. Предпосылки текущего состояния лежат глубоко в геополитических стратегиях. Судя по всему, интересы США и Китая столкнулись, не совпали в каких-то определенных направлениях», — добавил он. По его словам, определенное напряжение связано с Тайванем.

Это относится к близлежащим США странам, где администрация Трампа хотела бы демонтировать режим, который там существует. С другой стороны, есть определенное напряжение, связанное с Тайванем. Пока все тихо и нет никаких признаков того, что это все будет демонтировано. Тем не менее, китайские товарищи продолжают давить на ситуацию и создают предпосылки для того, чтобы решить вопрос не только дипломатическим путем. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Это вызвало повышение ставок, которое отражается не в горячем столкновении двух держав, а в торговой войне с ростом ввозных пошлин. По расчетам китайской стороны, американская экономика не выдержит высоких пошлин на редкоземельные металлы и отдельные химические элементы, которые используются в полупроводниковой промышленности и производстве микросхем.

Фото: РИА «Новости»

«США понимают, что если сейчас задрать пошлины, сделать их высокими для китайских товаров, те проблемы, которые уже существуют в экономике Китая, могут еще сильнее обнажиться. Это скажется на экономическом росте и на ближайших перспективах», — подчеркнул Бархота. Вэнс прав в том, что у Трампа больше козырей, считает эксперт. Например, США во многом влияют на положение Тайваня. «В случае чего они могут усилить поддержку и переориентировать вооруженные мощности оборонной промышленности с поддержки Израиля и отчасти Украины на Тайвань. И это может значительным образом напрячь Китай, перенаправить его усилия. Это будут тоже некоторые издержки, связанные с замедлением экономического роста в самом Китае и с проблемами, связанными с сохранением той же позиции, которая наблюдалась раньше», — объяснил финансист.

Фото: РИА «Новости»

Последствия торговой войны КНР и США для России и мировой экономики О последствиях для мировой экономики говорить пока рано, заявил Бархота. Это может быть как временный всплеск до следующего цикла консультаций между американской и китайской стороной, так и долговременное влияние. «Мы видим резкие колебания на рынке криптовалют, видим корректировки на фондовых площадках, и это может сказаться на коррекции доллара. Но снижение доллара по отношению к другим мировым валютам на Forex, например, это скорее плюс, чем минус», — отметил эксперт. Слабый доллар способствует экспортному потенциалу и промышленному развитию США, а не наоборот.

Если говорить о возможном влиянии на экономику России, то оно достаточно условное, символическое. Тем не менее, очень важно в этой ситуации сохранять серьезные тесные отношения с американской администрацией и даже больше с ней сотрудничать, просто потому, что во многом есть зависимость и от предстоящих соглашений, и деэскалации, и инвестиционных контрактов. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Россия уже находится на этом пути. Также важно сохранять спокойствие: апрель 2025 года многому научил и показал, что все эскалации — это временное явление, рано или поздно они кончаются торговыми соглашениями. КНР — тяжелый переговорщик. «Именно в этом кроется причина того, что китайская сторона не договорилась с Европейским союзом в части некоего объединения против Трампа, потому что очень тяжело с КНР иметь дело. В настоящий момент козырей у американцев больше. Мне кажется, что повышение ставок не может быть бесконечным, оно рано или поздно все-таки завершится», — заключил Бархота.