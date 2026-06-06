Сегодня 14:32 Тоннель между Чукоткой и Аляской. Как Россия и США построят путепровод под Беринговым проливом Экономист Корнеева: тоннель под Беринговым проливом поможет освоить север России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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ПМЭФ-2026

Россия и США, которые в последние годы нечасто приходят к единому мнению, объединились вокруг амбициозной инженерной задачи. На полях ПМЭФ-2026 глава РФПИ Кирилл Дмитриев подписал соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Предполагается, что соединить два континента путепроводом под Беринговым проливом можно за восемь лет. Какую пользу принесет этот проект, разбирался 360.ru.

Проект, задуманный 100 лет назад Россия и США ближе, чем кажутся: территории государств разделяет всего четыре километра в Беринговом проливе. Речь идет о расстоянии между российским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна. И идею соединить здесь Евразию и Северную Америку наземным путем обсуждают уже больше века. Планы строительства моста на этом участке появились еще во времена царской России, но тогда им помешала Первая мировая война. К идее возвращались при Иосифе Сталине, а в 60-е годы американский активист даже предлагал назвать мост в честь Хрущева и Кеннеди. Теперь проектом занялись в современных реалиях: им может стать тоннель Путина — Трампа.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас мы действительно поставили задачу проектировщику. Мы видим, что новые решения позволяют резко снизить стоимость, и изучаем. Последний шаг — это технико-экономическое обоснование. Мы даже заинтересовали ряд коллег из, скажем так, Азии, тоже поучаствовать в проектировании», — рассказал Кирилл Дмитриев. Однако реализация проекта потребует подведения большого количества инфраструктуры к тоннелю и с одной, и с другой стороны. По словам главы РФПИ, множество вопросов пока остаются открытыми. Три нитки под водой: как это будет работать? Изначально Дмитриев озвучивал ориентировочную стоимость проекта в 65 миллиардов долларов при использовании традиционных методов проходки. Сумма может снизиться в разы, если в реализации примут участие американский предприниматель Илон Маск и его The Boring Company, специализирующаяся на строительстве инфраструктуры и тоннелей. Технологии компании Маска позволят уложиться в восемь миллиардов долларов. Интерес к проекту проявляли в Соединенных Штатах на самом высоком уровне: об этом еще в октябре 2025 года говорил президент страны Дональд Трамп.

Фото: РИА «Новости»

Задумка представляет собой три нитки путепровода: автомобильную магистраль, железнодорожную ветку и технический тоннель. Протяженность транспортной артерии между берегами составит 112 километров. Сейсмическая активность в этой зоне проблемой стать не должна: в Беринговом проливе она ниже, чем в Японии, где успешно возводят мосты и железные дороги. Главная сложность состоит в подходах к тоннелю: на двух берегах придется развернуть масштабную подготовку инфраструктуры. Так, на Аляске, где почти нет железных дорог, необходимо будет строить пути от Анкориджа через весь штат. Россия тоже должна будет продлить Амуро-Якутскую магистраль до чукотского поселка Уэлен на побережье пролива. Стоимость, технологии и инвестиции Одна из главных интриг проекта — его цена. Разброс прогнозов колоссальный. По словам экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева, с учетом подходов и инфраструктуры реальная стоимость может оказаться куда выше оптимистичных восьми миллиардов.

Фото: РИА «Новости»

«Вместе с подъездами, дополнительными необходимыми дорогами, энергетикой и прочим — может дойти до 150 миллиардов долларов. Думаю, что к тому моменту, когда реально начнут строить, сумма сильно увеличится», — сказал эксперт. Корнеев пояснил, что геологические изыскания и проектирование займут годы. Он уверен: непосредственно земельные работы начнутся не раньше 2032 года. Тем не менее реализовать проект абсолютно реально.

Глубина тоннеля будет около 200 метров. Компания Маска действительно обладает необходимыми проходческими щитами, поэтому и хотят привлечь The Boring Company. И в целом наверняка будут искать большое количество частных денег, чтобы не только государство оплачивало все расходы.

Экономист добавил, что для успешного привлечения частных инвестиций нужно, чтобы срок окупаемости имел достаточно близкий горизонт — хотя бы около 20 лет. Какую пользу тоннель принесет России Польза, которую может принести появление путепровода между Евразией и Северной Америкой, очевидна. Тоннель позволит сократить сроки доставки грузов с континента на континент в три раза: примерно с 30 дней до 10. И при этом не зависеть от глобальной обстановки в судоходных каналах.

Фото: РИА «Новости»

«Дорогостоящие товары, например электронику или обогащенные редкоземельные металлы, смогут перевозить не на судах, а под Беринговым проливом», — рассказал собеседник 360.ru. Кроме того, по словам эксперта, реализация проекта откроет перспективы для строительства других подобных путепроводов. Одним из них может стать тоннель в Японию.

Такая транспортная инфраструктура будет в дальнейшем создаваться, она полезна, и окупаемость ее просматривается.

России проект принесет отдельную экономическую выгоду. По словам Корнеева, это шанс полноценно освоить северные регионы. «Железнодорожный путь от Анадыря до тоннеля даст возможность строить по его сторонам чуть ли не города. Можно будет добывать полезные ископаемые, перерабатывать их до необходимого уровня, а потом поставлять либо на экспорт, либо в обратную сторону по этой железной дороге для нашего собственного использования», — отметил эксперт. Бальзам для эго Трампа На сегодняшний день положено только начало: подписанное на ПМЭФ-2026 соглашение пока подразумевает совместное проектирование, а не старт строительных работ. Многих волнует, дойдет ли до следующего этапа с учетом политического контекста: когда осенью прошлого года Трамп назвал проект интересным, это вызвало явное недовольство главы киевского режима Владимира Зеленского. Впрочем, по словам экспертов, мнение украинского президента вряд ли остановит американского лидера, если он сочтет проект выгодным для своего государства и себя самого. Не последнюю роль может сыграть и желание главы Соединенных Штатов дать масштабному путепроводу свое имя. «Трамп любит громкие названия. Тоннель Путина — Трампа, конечно, сильно радует президента США именно своим названием», — отметил Валерий Корнеев.