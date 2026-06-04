Соглашение о тоннеле через Берингов пролив подпишут в пятницу

В пятницу, 5 июня, Соединенные Штаты Америки и Россия намерены подписать историческое соглашение. Как сообщил в интервью сайту телеканала «Звезда» специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, документ закрепит намерение сторон продолжить совместное проектирование тоннеля через Берингов пролив.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), официальное объявление будет сделано уже завтра. Проект трансграничного тоннеля рассматривается как один из крупнейших будущих инфраструктурных объектов, призванных соединить две страны.

Дмитриев подчеркнул, что реализация проекта продолжится, подтвердив планы по созданию этого уникального инженерного сооружения.