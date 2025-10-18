Россия и США начали обсуждать проект прямого туннеля до Аляски

Россия и США обсуждают возведение прямого туннеля между государствами. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно проекту, коридор будет проходить под Беринговым проливом и свяжет Россию с Аляской.

«Обсуждение туннеля начинается», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее он продемонстрировал архивные советские документы по проекту моста мира «Кеннеди — Хрущев». По его словам, идею можно воплотить в наше время.

Спецпредставитель президента призвал назвать туннель «Путин — Трамп» и предложил использовать для строительства технологии компании миллиардера Илона Маска Boring Company. Цена проекта составит порядка восьми миллиардов долларов, а на возведение уйдет меньше восьми лет.

Дмитриев подчеркнул, что современные технологии помогут реализовать идею быстро и с минимальной сметой.